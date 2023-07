Sieben Produzentinnen mit Female* Producer Prize ausgezeichnet

Mr. Eazi mit Kunstaustellung zu neuem Album

Mr. Eazi hat zu seinem kommenden Album "Chop Time, No Friend" ein Ausstellungs-Zuhör-Erlebnis angekündigt. Dafür hat er sich mit 13 Artists zusammengetan, die zu den einzelnen Songs Gemälde kreiert haben. Für die Titelsingle teilte Mr. Eazi schon zwei Artworks. Eins davon ist von Elangwe Sesse mit dem Titel "The Way I See It". Es zeigt Mr. Eazi im Graffiti-Style und ist eine Kombination aus Acryl, Kreide und Collage auf Leinwand. Alle Kunstwerke will Mr. Eazi Mitte Oktober in einer multi-sensorischen Ausstellung präsentieren, bei der die Gemälde zusammen mit den Liedern vom neuen Album erleben werden können.