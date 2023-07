Auf "Oliveira dos cen Anos" ist C. Tangana zum Komponisten und Collageur geworden – und hat das Spotlight dem Vigo Coral Casablanca Chor überlassen. Das sind mehr als 130 Sänger und Sängerinnen aus Galizien in Nordspanien, die in diesem Song auf Gallizisch singen und die traditionellen Lyrics und Rythmen der regionalen Folklore aufgreifen. Dazu Tambourins, Kastagnetten. Im Video brennen rote Bengalos, Drohnenflüge über die rauhen Küsten des spanischen Nordens. Dass alte Melodien und Songs aufgegriffen werden, um daraus Stadionhymnen zu machen, ist erstmal nicht neu – aber hier wurde altes Kulturgut neu aufgelegt, gezielt neu collagiert und aufs Stadion zugeschnitten. Es ist zugleich eine Feier der spanischen Fußballfankultur.

Der gallizische Fußballclub Celta de Vigo, der in Spanien absoluten Kultstatus hat, hat 2021 auf Twitter danach gefragt, wer eine neue Hymne für den Club schreiben könnte – und C. Tangana hat einfach auf den Tweet geantwortet, ab da ging die Arbeit an dem Song los. Zuerst ist er tief in die Recherche eingestiegen, hat sich mit der reichen Kultur Galliziens beschäftigt, mit der rauhen Natur und den Bräuchen der Menschen – und daraus diesen ziemlich beeindruckenden Song gemacht. Jetzt hofft er, dass der Song Flügel kriegt und ein zeitloses Stück Kulturgeschichte wird.