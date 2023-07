Start der zweiten Woche COSMO-Odyssee mit Muito Kaballa

Gefährlicher Trend: Smartphones auf die Bühne werfen



Wir alle kennen das Klischee – da steht ein Star auf der Bühne, singt seinen Hit – und plötzlich fliegt Unterwäsche auf die Bühne, als Zeichen der Verehrung. Jetzt gibt es aber einen neuen Trend, der sogar richtig gefährlich sein kann: Smartphones auf die Bühne werfen. Meistens wird darauf gehofft, dass die Stars auf der Bühne das Handy aufheben, damit ein Selfie machen – und es einem zurückgeben. So wie zum Beispiel Lil Uzi Vert vor kurzer Zeit – er hat bei einer anderen Gelegenheit aber auch schon mal eins aufgehoben und dann in hohem Bogen wieder in Publikum geworfen, eine Besucherin des Konzerts wurde am Kopf getroffen. Vor Kurzem wurde Sängerin Bebe Rexha auf der Bühne von einem Smartphone so heftig am Kopf getroffen, dass die Show unterbrochen werden musste, der Fan, der das Telefon geworfen hat, wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Drake wurde bei einem seiner letzten Konzerte am Arm getroffen.

Aktuell gibt es auch Aufregung um Miranda Lambert, US-Country Sängerin, die sich über gezückte Smartphones im Publikum beschwert hat. Sie hat vor kurzem eine große Show in Las Vegas gespielt. Mitten in einem Song hat sie pausiert, auf eine Gruppe im Publikum gezeigt und gesagt: Diese Mädels da legen wohl mehr Wert auf ihre Selfies als darauf, die Musik zu hören – und das pisst mich ein bisschen an. Dafür gab es Applaus im Publikum, aber auch Kritik – viele meinen, dass man Selfies und Fotos machen kann, wie man will, wenn man für die Tickets viel Geld gezahlt hat.