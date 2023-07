Die französische Kultur-Ikone Jane Birkin ist tot

Die französische Kulturikone Jane Birkin ist tot

Jane Birkin schuf mit ihrem Langzeitpartner Serge Gainsbourg unvergessliche Klassiker der französischen Musikkultur, wie etwa "Je ne t'aime – moi non plus". Der Song von 1969 galt als so anstößig, dass viele Radios ihn aus ihrem Programm verbannten. Aber Jane Birkin war viel mehr als nur die sinnliche Stimme dieses Klassikers. Geboren wurde Birkin in England, wo sie seit Ende der Sechzigern als Schauspielerin aktiv war – durch ihre Beziehung zu Gainsbourg kam sie zur Musik.

In den späten Sechzigern zog sie als junge Frau nach Frankreich und prägte spätestens ab da die Popkultur des Landes mit ihren Songs und ihrer faszinierenden Schönheit, die in Filmen und Theaterstücken im Zentrum standen. Die Luxusmarke Hermès widmete ihr 1984 die Birkin Bag, eine beinahe unbezahlbare Handtasche, die bis heute von Stars und Superreichen zur Schau getragen wird und gerade in der HipHop Kultur einen festen Platz mit zahlreichen Songs und Erwähnungen gefunden hat.

Als Freundin von Serge Gainsbourg, einem Liebling der Musik Frankreichs, stand sie ihr Leben lang auch ein bisschen in seinem Schatten. Sie wurde oft als seine Muse bezeichnet, dabei war Birkin als Solomusikerin und Schauspielerin sehr erfolgreich: 1992 gewann sie den Victoires de la Musique, Frankreichs wichtigsten Musikpreis. Sie veröffentlichte ein Dutzend Soloalben, arbeitete mit Größen wie Manu Chao, Franz Ferdinand oder Brian Ferry zusammen. Und auch politisch war sie sehr aktiv: Sie setzte sich für das Recht auf Abtreibung und Geflüchtete ein, wies auf die Gefahren der Klimakrise hin. Bis zuletzt stand sie mit ihren Songs auf der Bühne – jetzt ist sie im Alter von 76 in ihrer Wohnung in Paris gestorben.

Gorillaz-Frontmann Damon Albarn deutet Reunion von UK-Kultband Oasis an

Gute News für Britpop-Fans: Eine der größten Bands der UK kommt scheinbar wieder zusammen!

Damon Albarn, Frontmann von Gorillaz und Blur, hat in einem Interview mit der britischen Zeitung Sun gesagt: "Ich garantiere, dass Oasis sich wieder zusammenschließen." Und dass er sogar Geld darauf gewettet hat. Im Interview hat er seine Vorfreude darüber nicht versteckt, aber auch Erwartungen geäußert: Er wünscht sich ein exzellentes Album zu dieser Reunion.

Der ältere Oasis-Bruder Noel hat im Gespräch mit NME kürzlich gesagt, dass eine Reunion seiner Band "unausweichlich" sei. Liam und Noel Gallagher gelten im Showgeschäft als schwierige Charaktere. 2009 hat Noel Gallagher die Band urplötzlich verlassen, danach lag das Projekt erstmal auf Eis. Die beiden Brüder haben sich danach verklagt, verleumdet und beschimpft. Gerade der ältere Bruder Noel flucht offensichtlich für sein Leben gern. Beide Brüder gründeten nach Oasis erfolgreiche Soloprojekte – aber jetzt scheinen die Zeichen nach über 14 Jahren Bandpause gut zu stehen für eine neue Phase von Oasis.