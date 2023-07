Spotify: Bad Bunny bricht Streaming-Rekord

Jamila Woods sagt: "Tiny Garden" ist ein Lied über die Art und Weise, wie mein Herz funktioniert, die langsame und stetige Art, wie ich liebe". Im Musikvideo dazu hat Woods ihr Debüt als Regisseurin gehabt. Sie schreibt in der Pressemitteilung, dass sie eine visuelle Darstellung davon schaffen, wie sie sich in Beziehungen oft fühle. Als ob ich große Gefühle habe, die sie am Ende auf kleine, spezifische Weise ausdrücke. Das Video spielt in zwei Landschaften: der Realität einer Wohngemeinschaft am Ende des Winters und einem imaginären "Herzraum", in dem alles üppig und grün ist in einer wunderschön verträumten Wiesenlandschaft.