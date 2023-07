100 Tage Prozess von Bushido und Arafat Abou-Chaker

Es zieht sich wie Kaugummi: Der Prozess um Rapper Bushido und Ex-Manager Arafat Abou-Chaker in Berlin. Am Montag hat der Prozess eine Art "Jubiläum" gehabt. Es war der 100. Verhandlungstag gegen Abou-Chaker und drei seiner Brüder. Abou-Chaker gilt als Clan-Chef und war der Manager von Bushido. Der Prozeß wurde jetzt verzögert, durch ein zweistündiges Audio, das aufgetaucht ist. Diese Aufnahme soll Abou-Chaker entlasten. Aber es muss geprüft werden ob die Aufnahme echt ist. Jetzt wird Ende Juli der Gutachter dazu angehört. Aktuell sind noch neun weitere Prozesstage geplant und der Prozess soll bis November gehen. Noch in diesem Jahr soll es ein Urteil geben.

Der Verteidiger von Abou-Chaker hat bei der Verhandlung für ein Schmunzeln gesorgt. Er hat ein T-Shirt hochgehoben, dass angeblich anonym aus der Netzgemeinde zugeschickt worden ist. Darauf stand: "*Jubiläum* 100. Gerichtstermin". Darunter waren die Namen der Ex-Partner. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen Abou-Chaker und seinen Brüdern Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Untreue vor. Zu den mutmaßlichen Taten soll es gekommen sein, nachdem Bushido die Beziehungen zu seinem Manager aufgelöst hatte. Der Musiker soll vor fünf Jahren eingesperrt worden und mit einer Flasche und einem Stuhl beworfen worden sein. Bushido ist selber Zeuge und Nebenkläger in dem Strafverfahren. Insgesamt wurden bereits knapp 60 Zeugen im Prozess vernommen, darunter mehrere prominente Rapper.

Tycho animiert mit neuem Track zum Laufen

Passend zum Sommer hat US-Musikproduzent Tycho einen frischen Song draußen. Mit "Time To Run" meldet sich Tycho nach fast drei Jahren wieder. Er hat scheinbar eine Kreativpause gebraucht. Aber diese Pause hat sich gelohnt. Er sagt: "Ich werfe die melodischen Elemente, die den Tycho-Sound definieren, in ein neues Licht, indem ich sie einer neuen Grundlage gegenüberstelle, die sich an der Funkmusik orientiert." Das Ergebnis ist ein instrumentaler, funky Synth-Electropop-Song mit catchy Gitarren-Riff. Vielleicht etwas für die eigene "Sport-Playlist". Das Video zu "Time To Run" basiert auf der eigenen Laufsport-Geschichte von Tycho: Er war Wettkampfläufer. Im Video sieht man ein Laufrennen durch die Natur. Dabei kommt es zum Kampf und Rangeleien. Am Ende ist der Protagonist erschöpft aber glücklich und schwimmt auf der Oberfläche eines ruhigen Sees. Tycho sagt: "Es geht ums Loslassen von Erwartungen anderer und darum, den eigenen Frieden zu finden."