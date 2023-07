Nach Polizeigewalt: Global Popstars schreiben offenen Brief an französische Regierung

Die Wut der Menschen in Frankreich auf die Polizei und Regierung ist immer noch sehr enorm, nachdem dort Ende Juni und Anfang Juli zwei Menschen durch die Polizei getötet wurden. Jetzt fordern viele Menschen in einem offenen Brief die Regierung auf, zu handeln, darunter eben auch viele Global Pop Artists. Es sind über 500 Personen, die diesen Brief unterzeichnet haben. Der ist auf der Debatten-Plattform der französischen Online-Zeitung Mediapart veröffentlicht. Mit dabei sind Global Pop Artists wie Camélia Jordana, eine französische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin mit algerischen Wurzeln. Weitere Unterzeichnende sind unter anderem Rapper Mèdine, Musikproduzent Myd oder die belgische Pop-Sängerin Angèle, die auch in Frankreich ein riesiger Star ist.

Sie wollen nicht nur, dass die Regierung endlich was unternimmt, sondern kritisieren auch undemokratische Methoden um Proteste zu stoppen. Ihre Kritik: Demos zu verbieten oder drohen Social Media einzuschränken usw. wird dem Problem und den Herausforderungen nicht gerecht. Darin heißt es "Das Problem des Rassismus ist in unserem Land viel umfassender und diese Krise ist nur ein Symptom davon." Sie stellen in dem Brief fest: vor allem Schwarze Menschen und Menschen mit arabischen Wurzeln werden in Frankreich Opfer von Polizeigewalt. Außerdem wollen sie verhindern, dass eine besondere Spende ausgezahlt wird. Es geht um rund 1,6 Mio Euro. Dieses Geld ist für die beschuldigten Polizisten via Spendenseite gesammelt worden, die offenbar von Rechten initiiert ist. Die Unterzeichner des Briefes sagen, dieses Geld solle nicht ausgezahlt werden. Außerdem fordern sie die Anerkennung der Regierung von strukturellem Rassismus in der Polizei und fordern die Aufhebung des Artikel 435-1 - der sei eine "Lizenz zum Töten". Dieser Artikel schützt die Polizisten vor juristischen Konsequenzen, wenn sie angeben, dass sie aus Notwehr ihre Waffe eingesetzt haben.

Loveparade-Ableger Rave The Planet steigt in Berlin

Berlin hat am Wochenende gebebt: Erneut waren Hunderttausende beim Loveparade-"Nachfolger" Rave The Planet in Berlin, es war die zweite Auflage. Wie die legendären Berliner Techno-Paraden in den Neunzigerjahren war der Umzug als Demonstration angemeldet. Die Forderung der Raver: Techno soll immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO werden. Laut Polizei haben etwa 200.000 Menschen zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule gefeiert. Bei über 30 Grad haben auch viele Besucher:innen viel nackte Haut gezeigt. So nackt, dass die Polizei per Twitter gebeten hat, dass man sich bitte nicht komplett entkleiden soll.

Bis zuletzt stand die zweite Auflage der Techno-Parade wegen des Sicherheitskonzepts auf der Kippe, weil das Management sich wohl nicht um genug Sanitäter:innen gekümmert habe. Es wurde dann noch rechtzeitig etwas organisiert, ein Spendenaufruf hat es möglich gemacht. Die Feuerwehr und Polizei haben dann kurz vor dem Start doch ihr Okay gegeben. Später haben sie sich mit dem Verlauf zufrieden gezeigt. Alle haben sich gefreut, bis auf Veranstalter Dr. Motte: Der 63-Jährige hatte während der Party-Demo Kreislaufbeschwerden. Ihm falle es schwer, sich jetzt wirklich über die Veranstaltung zu freuen.