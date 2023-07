Dub-Museum eröffnet

Wa22ermann rappt vom "Maybachufer"

Mehr Sommer in Berlin geht nicht. Wa22ermann legt hier echt eine Berliner Sommer-Hymne vor: Abhängen am Maybachufer, dem schönen Ufer am Kanal der Spree in Kreuzberg, wo Wa22ermann auch herkommt. Da tummeln sich alle, die den Sommer draußen genießen wollen und danach noch weiterziehen – Ende offen. Wa22ermann kann dieses Szenario sehr bildlich beschreiben und rüberbringen mit Staccato-Rap, dazu gibt’s eine luftige Elektro-Produktion. Die Rapperin mit pakistanischen Wurzeln hat zuletzt durch ihre erste EP von sich reden gemacht, dafür wurde sie von FOUR Music gesignt, dem Label, das ursprünglich mal von den Fanta 4 gegründet wurde.

Prince Kaybee mit neuer Single "Cathedral"

"Cathedral" ist ein perfektes Beispiel für den angesagtesten Musiktrend der Stunde: Amapiano, House-Music aus Südafrika. Amapiano kombiniert House Music aus den USA mit traditionellen Percussion-Elementen aus Südafrika und den Bässen des Vorgängergenres Kwaito. Was "Cathedral" vom südafrikanischen DJ Und Producer so besonders macht: dem Stück wohnt eine starke Dramatik inne. Sonst klingt Amapiano oft luftig leicht, sommerlich, positiv aber hier treibt der Beat dramatisch nach vorne und auch das Piano trägt zur Stimmung bei. Das ist so stark akzentuiert, wie man es eigentlich nur aus dem Chicago House der 90er kennt. Alles zusammen klingt wie der perfekte Soundtrack für einen Thriller.

Monster-Rap-Track von Breeze Zulu Bass King & 808RSA

Der Song hier könnte so etwas wie die südafrikanische Version von "This is America" sein von Childish Gambino, dem wichtigsten Rap-Song der letzten 10 Jahre. "Aybo Ngeke" heißt übersetzt "Sie werden nicht" und lässt einen ein bisschen im Unklaren. Mehr Aufschluss geben die Namen der Interpreten: Breeze Zulu Bass King ist der Name des MC’s, er rappt hier auf Zulu und Englisch über einen besonders bassig-bösen Beat. Und der kommt von 808RSA. RSA steht für Republic of South Africa und 808 steht für die Roland 808 Drum Machine. Ein Modell aus den 80ern, aber die 808 ist im letzten Jahrzehnt zu DEM Instrument schlechthin geworden im Trap, dem immer noch angesagtesten Rap-Subgenre. Breeze rappt darauf von sozialer Ungleichheit, Armut und Arbeitslosigkeit und davon, eine Revolution starten zu wollen wie Nelson Mandela 1994.