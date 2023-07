Sängerin Coco Lee verstorben

Coco Lee ist in Hongkong geboren und lebte seit ihrem neunten Lebensjahr in den USA. Sie war die erste Chinese-American, die 2001 für "A Love Before Time" für einen Oscar nominiert wurde. Ein Song aus dem Soundtrack aus dem Film Tiger And Dragon. Sie war auch die erste Chinese-American, die bei der Oscar-Gala auftrat. Die erste Person mit chinesischen Wurzeln, die einen Plattenvertrag bei Sony-Music bekam. Sie trat mit Größen wie Michael Jackson und John Legend auf. Sang vor Zigtausenden in Taiwan, Singapur und den USA.

Coco Lee ist bei den Olympischen Spielen in Peking aufgetreten und war auch die englische Stimme von Mulan im gleichnamigen Disney-Film und hat die hochchinesische Version des Titelsongs "Reflections" gesungen. Insgesamt hat Coco Lee 18 Alben aufgenommen - auf Mandarin und Englisch. Manche Songs waren auch zweisprachig.

In diesem Jahr hat sie 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Fürs Showbusiness wirklich eine lange Zeit. Auch daran merkt man: Wie kaum eine andere stand Coco Lee für die Repräsentation der Community. Für nachfolgende Künstlerinnen war sie eine Art Türöffner. Ihre Schwestern schreiben auf Instagram, dass Coco Lee pausenlos daran gearbeitet hat chinesischen Artists eine internationale Karriere zu ermöglichen. "Als Familie sind wir dankbar und geehrt, solch eine exzellente Schwester gehabt zu haben- wir sind stolz auf sie".