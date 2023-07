"Fast Car" landet in Country-Charts

Die jamaikanische Reggae-Legende Bob Marley ist auch Jahrzehnte nach seinem Tod ein Riesen-Idol für jüngere Generationen. Egal ob Dancehall, Pop oder eben Afrobeats. Oxlade & Teni haben den Originalsong genommen und drücken ihm mit ihren Gesangsparts einen eigenen Stempel auf. So kommen zwei Musikstile, zwei Generationen, zwei Kontinente zusammen.

Der Song ist ja Teil eines größeren Projekts: "Africa Unite". Die Compilation vereint viele Afrobeats-Stars wie Sarkodie, Tiwa Savage und andere. Sie alle haben sich jeweils einen Hit aus dem breiten Katalog des Reggae-Kings rausgepickt und interpretieren sie ganz neu- eben mit ihrem Afrobeat-Style. Die legendären Songtexte und Melodien werden damit für eine junge Generation upgedated. Vom Love-Song "Waiting In Vain" bis zum energiegeladenen "Stir It Up". Bob Marley's Tochter Cedella sagt: " Africa Unite ist ein Album, das die Wichtigkeit von Bob Marley für das kontemporäre Afrika spiegelt. Die teilnehmender Artists haben die Klassiker neu interpretiert. Auf eine Art, die er geliebt hätte und mit Stolz erfüllt hätte ".

Zeitlebens hat Bob Marley Afrika immer wieder besungen: In Songs wie "Zimbabwe" oder "Africa Unite". Das Cover zum Album Survival besteht aus allen Länderflaggen des Kontinents. Außerdem verehrte und verklärte er den äthiopischen Monarchen Haile Selassie als Wiedergeburt Christi. Afrika war für Bob Marley ein idealtypisches Mutterland aller Schwarzen, in das sie zurückkehren sollten nach 400 Jahren Sklaverei in den unterschiedlichen Ländern Nord- und Südamerikas. Damit war er Befürworter der Repatriierungsbewegung. Der Song Exodus erzählt ja die Geschichte eines schwarzen Soldaten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die Message der Songtexte ist für Millionen von Menschen in Afrika hochaktuell. Die gesamte Compilation Africa Unite erscheint am 4. August.

Will.i.am über Musik-KI: " Renaissance in der Musik"

Künstliche Intelligenz wie Chat GPT zerstört die Kreativbranche und nimmt Musikern die Arbeit weg. So argumentierten zuletzt viele Kritiker. Aber jetzt melden sich auch die Befürworter zu Wort. Zu denen zählt auch Rap-Schwergewicht Will.i.am von den Black Eyed Peas. Er nennt KI "die neue Renaissance in der Musik".