"Knowles-Rowland"-Hausprojekt gegen Obdachlosigkeit

Die US-Sängerinnen Kelly Rowland und Beyoncé Knowles waren bereits in den Nullerjahren Stars, gemeinsam mit Michelle Williams als Gruppe "Destiny’s Child". 2002 haben sie mit Einnahmen des Songs "No No No" dabei geholfen ein Jugendzentrum in ihrer Heimatstadt Houston in Texas bauen zu lassen. Auch nach Hurricane-Katastrophen wie Katrina (2005) oder Harvey (2017) haben die (Ex-)Bandkolleginnen Menschen vor Ort geholfen. Jetzt unterstützen Beyoncé und Kelly Rowland offenbar ein neues soziales Projekt, mit dem Obdachlosigkeit in Houston und dem weiteren Umkreis von Harris County bekämpft werden soll. Das "Knowles-Rowland"-Hausprojekt, wie es bei der entsprechenden Pressekonferenz auch genannt worden ist, soll ein Gebäudekomplex mit 31 dauerhaften Wohneinheiten werden, das ausschließlich für Menschen vorgesehen ist, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, sagt die Richterin Lina Hidalgo. Die Menschen in dem Hausprojekt sollen dann auch weitere Unterstützung bekommen, zum Beispiel was die Gesundheitsversorgung angeht, berichtet die lokale Tageszeitung Houston Chronicle.

Im Oktober soll demnach der Spatenstich für das Gebäude anstehen. Kurz vorher - Ende September – soll es noch eine weitere, größere Ankündigung geben. Zu diesem Zeitpunkt macht Beyoncé mit ihrer aktuellen Tour nämlich Halt in Houston.

Dann gibt es vielleicht noch mehr Details. Für das Projekt sollen mehr als sieben Millionen Dollar aus dem während der Corona-Pandemie eingeführten Fonds "American Rescue Plan Act" der Biden-Regierung kommen. Ob sich auch Beyoncé und Kelly Rowland finanziell beteiligen, ist bislang nicht klar. Bei der Pressekonferenz zum Projekt ist gesagt worden, dass die Verwaltung vor Ort, zusammen mit einer gemeinnützigen Organisation, die Obdachlosigkeit in der Region in den vergangenen Jahren um rund 20 Prozent und mehr reduziert hätte.

Sampler feiert rund drei Jahre All Fe:male Rap-Label 365XX und seine Artists

Das Label 365XX ist vor rund drei Jahren gegründet worden und steht dafür, mehr weibliche und genderqueere Artists im Hip-Hop sichtbar und hörbar zu machen. Jetzt hat es mit "365XX – Vol. 1" einen ersten Sampler rausgebracht. Auf insgesamt 13 Songs sind acht Artists wie unter anderem Die P, Yetundey und SATARII vertreten, die seit Labelbestehen auch darüber released haben. " Ich finde, die Auswahl zeigt total toll, wie vielseitig dieses Label ist und was für unfassbar spannende, unterschiedliche Künstlerinnen wir haben, die sich alle im weitesten Sinne durch HipHop in all seinen Facetten verwirklichen ", sagt Label-Gründerin und -Chefin Lina Burghausen.

Mit der Compilation, auf der das Team digital und auf Vinyl einige der Lieblingstracks gebündelt veröffentlicht, soll eine Art "Meilenstein" nach rund drei Jahren Label-Geschichte gefeiert werden, die in Zusammenarbeit mit dem Independent-Label [PIAS] rund einen Monat vor dem ersten Lockdown begann und entsprechend lange Zeit vor den Herausforderungen unter der Corona-Pandemie stand. Einige Pläne hätten sie auf Eis legen müssen. Dennoch blickt das Label und seine Artists unter anderem zurück auf eine Zeit mit so einiger medialer Aufmerksamkeit, ein Showcase beim Reeperbahnfestival 2022 in Hamburg und, was Veröffentlichungen angeht: ein Album, sieben EPs und 42 Singles.