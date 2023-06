Berlin: Beschädigte Scheiben am Rammstein-Firmensitz

In Berlin hat es offenbar einen Angriff auf Firmen-Räume der Band Rammstein gegeben. Dies hat die Berliner Polizei am Dienstagabend bestätigt. Laut Polizei gab es in der Nacht zum Montag einen Einsatz beim Firmensitz der Rammstein GbR in Berlin-Pankow. Dort schienen "mehrere Scheiben eingeworfen worden zu sein", so die Polizei. Vor Ort selbst habe es keine Hinweise darauf gegeben, wer da hinter stecken könnte. Aber im Internet ist auf der Seite "Kontrapolis" ein mutmaßliches Bekenner:innenschreiben aufgetaucht. Die Seite sieht sich als "offene Nachrichten- und Debatten-Plattform für den Raum Berlin".

Sie sei "Teil der emanzipatorischen, anti-autoritären und revolutionären Kämpfe in dieser Stadt", heißt es weiter im "Selbstverständnis" auf der Website. Auf der Plattform schreibt eine "anonyme Splittergruppe" u.a., die Frontscheiben seien eingeschlagen worden und "unter dem hässlichen Rammstein-Logo steht nun 'Keine Bühne für Täter'". Im Posting wird zudem dazu aufgerufen, geplante Auftritte der Band "zu stören, zu sabotieren und zu verhindern". Weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könnte, hat laut Polizei der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Die Band ist aktuell auf Tour. Mitte Juli stehen auch drei Konzerte in Berlin an. Zehntausende Menschen haben verschiedene Petitionen an die Berliner Landesregierung unterzeichnet, damit diese die Auftritte verhindert. Es ist fraglich, ob die Landesregierung dies überhaupt darf. Seit einigen Wochen gibt es Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Inhalt der Vorwürfe sind mutmaßliche Übergriffe gegenüber Frauen rund um Shows der Band. Auch die Behauptung steht im Raum, dass Frauen möglicherweise unter Drogen gesetzt worden sein sollen. Im Kern der Vorwürfe steht die mutmaßlich systematische Rekrutierung von jungen Frauen für angeblich sexuelle Handlungen mit Lindemann. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile wegen des Verdachts auf mögliche Sexualdelikte und mögliche Abgabe von Betäubungsmitteln.

Das Anwaltsteam von Lindemann weist die Vorwürfe zurück. Anfang der Woche hat es auch Auszüge eines rechtsmedizinisches Gutachtens veröffentlicht, das es in Auftrag gegeben hatte. Dabei geht es um Bilder von Verletzungen der Nord-Irin Shelby Lynn, die Erlebnisse rund um ein Rammstein-Konzert in Litauen geschildert hatte. Sie erhebt den Vorwurf, womöglich betäubt und verletzt worden zu sein. Im Anschluss hatten weitere Frauen schwere Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Laut dem von Lindemanns Anwälten beauftragten rechtsmedizinischem Gutachten könne eine Fremdeinwirkung allein anhand der Befunde nicht völlig ausgeschlossen werden. Sie seien aus rechtsmedizinischer Sicht gleichzeitig nicht "typisch" für eine Fremdeinwirkung. Auch sexualisierte Gewalt könne nicht ausgeschlossen werden. Gleichzeitig gebe es aber auch keine Hinweise darauf. Die Staatsanwaltschaft in Litauens Hauptstadt Vilnius hat kein mögliches Ermittlungsverfahren nach einer Anzeige Lynns eingeleitet, weil sich "keine objektiven Tatsachenbeweise" ermitteln ließen.

