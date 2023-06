USA: Artists unterstützen Kampagne gegen Gesichtserkennungs-Software bei Live-Events

In den USA wächst scheinbar der Ärger über Event-Locations, die mit Gesichtserkennungs-Software arbeiten sollen. Jetzt haben sich unter anderem Musiker:innen eingeschaltet, die die Kampagne "Ban Facial Recognition at Live Events" unterstützen. Sie wollen jetzt Venues boykottieren, die so eine Software einsetzen sollen. Der Gitarrist Tom Morello und Sänger Zack de la Rocha von der US-Rockband Rage Against The Machine sind zwei von über einhundert Artists, die mit ihrer Unterschrift klarmachen möchten: Wenn eine Venue mit so einer Gesichtserkennungs-Software arbeiten sollte, würden sie dort nicht auftreten. Auch Venues selbst unterstützen die Kampagne. Tom Morello hat schon in der Vergangenheit solche Kampagnen geführt, wodurch nach eigenen Angaben große Festivals wie SXSW oder Coachella zugesagt haben sollen, so eine Software nicht nutzen zu wollen.

Einige Venues sollen so eine Software aber nutzen. Dazu sagen die Kampagnen-Initiator:innen der Datenschutz-Gruppe "Fight For The Future" in einem Video u.a.: "Gesichtserkennung ist von Natur aus eine diskriminierende Technologie, die das Eindringen in die Privatsphäre wie nie zuvor möglich macht. Die Venues- und Artist-Bekundung findet Anklang in einem Gesetzesvorhaben im Rat von New Yorker City und dem Senat des Staates New York, das die Verbreitung biometrischer Überwachung in Unternehmen und an öffentlichen Orten stoppen würde."