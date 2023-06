Anfang des Monats hat die Academy noch drei neue Grammy-Kategorien bekanntgegeben, darunter auch "Best African Music Performance". Alleine auch deshalb scheint es erst einmal nur logisch, auch mehr afrikanische Musik-Profis aufzunehmen, die darüber abstimmen dürfen, auch wenn die bloße Menge an möglichen Nominierten natürlich enorm ist. Gerade Genres wie Afrobeats aus Nigeria oder Amapiano aus Südafrika sind seit einigen Jahren weltweit enorm gefeierte Stile und prägen die internationale Musiklandschaft. Bis zum 14. Juli haben die Sauti Sol-Mitglieder und die anderen Eingeladenen Zeit, die Einladung der Recording Academy anzunehmen. Ende des Jahres werden dann die Nominierungen für die Grammys erwartet.

BET Awards: SZA & Beyoncé räumen ab – Busta Rhymes für Lebenswerk ausgezeichnet

Die US-Musikerinnen SZA und Beyoncé gehören aktuell mit zu den größten Stars in der Musikbranche. Entsprechend ist es wenig überraschend, dass sie nun zu den Abräumerinnen der BET Awards in den USA gehören, die Sonntagnacht wieder vergeben worden sind. In jeweils drei Kategorien haben die beiden gewonnen. Beim "Album des Jahres" gab es sogar für beide den Preis. Beyoncés "Renaissance" und SZAs "SOS" gehören zu den meist gefeierten Alben, die letztes Jahr rausgekommen sind. Der US-amerikanische Sender Black Entertainment Television vergibt jedes Jahr die BET Awards und zeichnet damit vor allem Schwarze und andere nicht-Weiße Menschen aus den Bereichen Film, Sport und insbesondere Musik aus.

Gerade auch im HipHop hat der Preis einen hohen Stellenwert. Passend zur Feier von 50 Jahre HipHop-Kultur in diesem Jahr ist auch ein großer Preis an US-Rapper Busta Rhymes gegangen. Der New Yorker ist für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Seit den Neunzigern ist er als Rapper im Business. Bei seiner Rede bei der Gala in L.A. hatte er mehrmals Tränen in den Augen. Er hat von seinen sechs Kindern gesprochen und vielen Menschen im Business gedankt. Außerdem wolle er seine Pflicht tun und weiter seinen Beitrag leisten. Viele im Raum kenne und liebe er, sagte er unter anderem. Busta Rhymes wünscht sich grundsätzlich weniger Hass und mehr Liebe im Rap-Game. Er hat Anekdoten erzählt von harten Zeiten am Anfang seiner Solokarriere, nachdem es zum Bruch zwischen Busta Rhymes und seiner Gruppe Leaders of the New School gekommen ist, und hat aktuelle, aufstrebende Artists wie Drill-Rapperin Ice Spice zum Beispiel gelobt.