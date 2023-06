Missy Elliott: "Wir alle machen Scheiße durch"

Die legendäre US-Rapperin Missy Elliott spricht in einem neuen Interview über psychische Probleme. Schon seit Jahren geht sie offen mit ihrer Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung um, von mental health Issues erzählt sie aber zum ersten Mal. Oft gehen langfristigen körperlichen Erkrankungen mit einer hohen psychischen Belastung einher. Missy Elliott spricht im Talk mit dem afroamerikanischen Lifestyle-Magazin Essence davon, dass sie unglücklicherweise in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem Dinge wie mentale Gesundheit unter den Teppich gekehrt wurden. Erst heute wäre sie sich darüber bewusst, dass auch diese Merkmale sie ausmachen würden. Missy sagt:

"Mittlerweile kann ich sagen: 'Hey, ich habe Angstzustände‘ oder'Ich habe eine Depression durchgemach'. Selbst der größte Star oder eben der ganz normale Berufstätige - wir alle machen Scheiße durch. Und es ist in Ordnung zu sagen: 'Hey, mir geht es heute nicht gut.'" Missy Elliott

Die Musikerin aus Virginia glaubt außerdem, dass es allen besser damit gehen würde, wenn es einen offeneren Umgang mit psychischen Herausforderungen geben würden. Menschen denen es ähnlich ginge, würden sich so auch zu mehr Offenheit ermutigt fühlen. Missy Elliott ist es nämlich tatsächlich so ergangen. Sie nennt zwar keinen Namen, aber erzählt von einer engen Freundin, die zu ihr meinte "Hey, schau mal, ich habe das Gleiche durchgemacht", diese Person habe dann gesagt "Wenn ich dich das nächste Mal sehe, halte ich dir einen Spiegel vors Gesicht, damit du dich daran erinnerst, wer du bist und was du alles erreicht hast."

Scheint geholfen zu haben, Elliott wird immerhin bald die erste und einzige Rapperin in der Rock & Roll Hall of Fame sein. Noch später in diesem Jahr wird die Zeremonie stattfinden. Die Ehre wird ihr gemeinsam mit Künstlern wie unter anderem Chaka Khan und Rage Against the Machine zuteil.

Indigene Proteste in Jujuy

Rut Alonso ist Sängerin, Musikerin und Aktivistin. Die Argentinierin gehört einer indigenen Community in der Andenprovinz Jujuy an, mit der sie sich seit zwei Wochen im Widerstand befindet. Medien berichten von der größten Protestwelle in der Region seit 2015. Damals wurde gegen den Amtsantritt von Gerardo Morales, der Gouverneur von Jujuy und Teil der Radikalen Partei Unión Cívica protestiert. Auch dieses Mal ist der umstrittene Politiker Auslöser der Massenproteste im Nordwesten Argentiniens. Los ging es Anfang des Monats mit einem Lehrkräftestreik für höhere Löhne. Dabei kam es zu Großdemonstrationen vor allem in der Hauptstadt San Salvador. Daraufhin hat Morales ein Dekret erlassen, das sozialen Protest mit hohen Bußgelder belegt. Das musste er auf hohen Druck der Öffentlichkeit zwar wieder zurücknehmen, parallel dazu hat der Gouverneur aber auch einen Verfassungsänderungsprozess in Gang gesetzt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.