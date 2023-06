Reggaeton-Mega-Klage

Zwei Dancehall-Musiker aus Jamaika zerren aktuell über 100 berühmte Artists aus der Reggaeton-Szene wegen mutmaßlicher Urheberrechtsverletzung vor Gericht. Dabei geht es um "Fish Market", ein Riddim aus dem Jahr 1989, der gilt als einer der ersten Dembow-Songs. Dembow ist der jamaikanische Vorläufer des Reggaeton-Rhythmus. Wycliffe Johnson und Cleveland Browne alias Steely & Clevie, die beiden Macher dieses Songs beschuldigen aktuell über 100 Musiker das Urheberrecht an ihrer Musikkomposition verletzt zu haben. Johnson ist 2009, vor Einreichung der Klage gestorben.

Zu den betroffenen Artists gehören Big Names wie Rosalía, Pitbull, Daddy Yankee und Karol G.. Aber auch außerhalb der Reggaeton-Szene werden immer mehr Musik-Stars in die Klage von 2021 mit einbezogen: Justin Bieber zum Beispiel oder Drake. Der kam Ende April erst dazu. In seinem Hit "One Dance" sollen Elemente von Steely & Clevies "Fish Market" gesampelt worden sein. Insgesamt umfasst die Klage über 1.600 Songs.

Auch Bad Bunny ist unter den betroffenen Künstlern, er allein soll das Urheberrecht der beiden Jamaikaner in insgesamt 77 Songs verletzt haben. Das sehen die Anwälte des puerto-ricanischen Superstars allerdings ein bisschen anders. Sie sagen, dass die von den Klägern genannten Merkmale - darunter Rhythmus, Instrumentenauswahl und Klangfarben - die Bausteine ​​des gesamten Reggaeton-Genres seien, und dass potenziell urheberrechtlich schützbare Elemente wie Melodie oder Liedtext nicht darin enthalten seien.

Bad Bunnys Anwälte haben deshalb einen Antrag auf Abweisung der Klage gestellt, genau wie das Anwalt-Team weiterer 90 Angeklagter im Fall. Pryor Cashman vertritt unter anderem J Balvin, Becky G und Ozuna. Die gleiche Anwaltskanzlei die auch Ed Sheeran vertreten hat. Der hat seinen Plagiatsprozess ja gerade gewonnen. Er konnte vor Gericht beweisen, dass er für seinen Hit "Thinking Out Loud" nicht von Marvin Gayes "Let’s Get It On" abgekupfert hat. Und bei dieser Verhandlung ging es tatsächlich um Akkordfolgen, nicht wie im Fall von "Fishmarket" nur um einen akzentuierten Rhythmus.

"Wie Viel Macht 1 €"

Eine Spendenaktion für mutmaßlich betroffene Frauen aus der sogenannten "Row Zero" von Rammstein-Sänger Till Lindemann hat bereits über 700.000 Euro eingebracht. Mit der Initiative sollen die Frauen rechtlich unterstützt werden, etwa gegen Unterlassungsklagen oder Strafanzeigen. Gegen Lindemann werden immer mehr Vorwürfe laut, immer mehr mutmaßlich betroffene Frauen trauen sich ihre Geschichte zu erzählen. Erst hieß es auch von Seiten der Band, dass man diesen Frauen das Recht auf ihre Sicht der Dinge einräumen würde, allerdings schreiben die Organisatoren der Spendenseite, dass Lindemanns Star-Anwälte trotzdem bereits Unterlassungsaufforderungen verschickt hätten.

Dieses Machtverhältnis soll mit den Spenden ausgeglichen werden, kein mutmaßliches Opfer soll sich von der Androhung juristischer Schritte eingeschüchtert fühlen. Der Aufruf für die Aktion kam am Freitag von deutschen Prominenten wie Comedian Carolin Kebekus, Rapper Rezo oder Schauspielerin Nora Tschirner. Die erklärt den Gedanken hinter "Wie Viel Macht 1 €" wie folgt: " Eine Person kann sehr viele Euros haben und viele Personen können 1 Euro haben und wenn man das zusammenlegt, kann das sehr niedrigschwellig auch sehr viel ergeben. Deswegen haben wir einen Unterstützer-Topf gebaut, einen Soli-Topf gebaut, wo jeder, der gern helfen möchte und nicht weiß wie, auch Kleinstbeträge reinschmeißen kann ."

"Niemand soll sich entmutigt fühlen, offen über Erfahrungen zu sprechen." Heißt es auf der Spendenseite. Unterstützt werden die deutschen Prominenten dabei von verschiedenen Stiftungen und Organisationen, unter anderem auch MeTooGermany. In dem Fall, dass die Rechtsstreitigkeiten für die mutmaßlichen Betroffenen erfolgreich ausgehen und die Prozess- und Anwaltskosten erstattet werden, oder mehr Spenden eingehen, als benötigt, gehen die Spendengelder an den "SHEROES Fund - Held*innen für Demokratie".