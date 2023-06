Deutsche Festivals in der Krise?

Wir stecken mitten im Festivalsommer, allerdings steht es laut einer neuen Blitzumfrage gar nicht so gut um die Branche. Das hat der Verband der Musikspielstätten in Deutschland, die LiveKomm, gerade festgestellt. Laut Auswertung dieser Blitzumfrage sehen ein Drittel der Betreiber:innen ihr Festival als gefährdet an. Auf die Frage, welche Probleme die Festivalmacher im Moment am meisten beschäftigen, hat ein Großteil die steigenden Kosten für Gagen, Dienstleister:innen und Transporte genannt. An zweiter Stelle folgt die Refinanzierung aufgrund schleppender Ticketverkäufe.

Verbesserungswürdig finden die meisten Festivals die Situation von Förderprogrammen für die Line-Up-Gestaltung. An zweiter Stelle haben Organisatoren bei der Umfrage die mangelnde Wertschätzung seitens Politik und Verwaltung angegeben. Die LiveKomm kritisiert in ihrem Bericht die fehlenden Förderprogramme nicht nur im Festivalbereich, die gleiche Problematik würde sich auch im Clubbereich zeigen. Nur vier Prozent der Festivals, die an der Umfrage teilgenommen haben, gehören zu den großen Festivals mit mehr als 40.000 Besucher:innen. Etwa die Hälfte veranstaltet im ländlichen Raum.

Aus der Umfrage geht außerdem hervor, in welche Bereiche die verschiedenen Festivals das meiste Geld stecken. Fast die Hälfte gibt an, in ökologische Nachhaltigkeit zu investieren. Beinahe ein Viertel in Barrierefreiheit und immerhin 19 Prozent in Diversity-gerechtes Feiern – also einen diskrimminierungssensiblen Umgang. An der Umfrageh aben 57 Festivals teilgenommen, natürlich nur ein Bruchteil der Festivals die es in Deutschland gibt. Die Umfrage ist deshalb laut LiveKomm statistisch zwar nicht repräsentativ, aber ein wichtiger Indikator für Probleme der Branche, die man nicht aus dem Auge lassen dürfe.

Posthume Mental-Health Hymne zu Ehren von Riky Rick

Im Februar kam die traurige Nachricht aus Südafrika: Riky Rick ist mit nur 34 Jahren gestorben. Der Rapper aus Durban hatte sich Anfang des Jahres tragischerweise das Leben genommen. Jetzt haben Freunde und Familie für seine Fans einen Abschiedssong veröffentlicht - mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz.

"Stronger" heißt das Lied. Hinterbliebene Freunde, Kollegen und Familie wollten Riky Rick so ein Denkmal setzen und eine Message an die nächste Generation weitergeben. Der Song soll jungen Menschen in ähnlich verzweifelten Situationen Mut zusprechen.