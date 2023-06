US-Songwriter:innen fordern mehr Anerkennung und bessere Bezahlung

Deshalb gibt es jetzt Forderungen, dass zum Beispiel solche Sessions grundsätzlich bezahlt werden. Das sei bis jetzt nicht der Fall. Songwriterin Tiffany Red, die The 100 Percenters gegründet und mit Artists wie Zendaya und Jason Derulo zusammengearbeitet hat, kritisiert außerdem, dass Songwriter:innen in der Vergangenheit eher dazu gebracht worden sind, nicht über solch eine Bezahlung mit Artists oder Labels zu verhandeln.

Grundsätzlich sollten sie bei Streaming-Einnahmen mehr berücksichtigt werden, lautet ihre Forderung, denn ihr Anteil an einem Song soll regelmäßig reduziert werden, dadurch dass die Anteile der Artists oder deren Vertreter:innen trotz weniger Beteiligung erhöht würden. Der Streik der Drehbuchautor:innen in Hollywood führt aktuell offenbar auch zu mehr Aufmerksamkeit und öffentlicher Aktivität von US-Songwriter:innen.

"The Magic Border": Arlo Parks veröffentlicht im Herbst ihr Buch-Debüt

Erst vor rund drei Wochen hat die international gefeierte Lo-Fi-Indie-Musikerin Arlo Parks ihr zweites Album "My Soft Machine" rausgebracht und erneut gezeigt, dass sie zu Recht auch für ihren Umgang mit Worten hochgelobt wird. Jetzt hat die Britin angekündigt, dass ein Buch von ihr erscheinen soll. Eine Sammlung von Gedichten mit dem Titel "The Magic Border: Poetry and Fragments from My Soft Machine" soll es sein. Arlo Parks gilt grundsätzlich auch als geniale Beobachterin von Situationen, die sie dann in ihren Songs poetisch beschreibt, was auch in ihrer Video-Ankündigung via Social Media deutlich wird.