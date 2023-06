Hinter den Kulissen von Eventim

Pabllo Vittar bei großer Pride-Parade in São Paulo

Juni ist der Monat der Pride-Paraden und die weltweit größte hat am Sonntag (11.06.23) in Brasilien stattgefunden. Jedes Jahr kommen bis zu 3 Millionen Menschen in die Straßen von São Paulo, um queere Communitys zu feiern. Pabllo Vittar ist mit 12,6 Millionen Followern auf Instagram aktuell die bekannteste Drag-Queen der Welt Gestern live aufgetreten in São Paulo. In knallrotem Outfit hat sie auch auf einem Wagen performt vor den jubelnden Massen. Pabllo Vittar ist eine sehr wichtige Person für die queere Community in Brasilien – und ein Riesenfan der Pride in São Paulo. Sie sagt: "Ich liebe die Parade, weil sie einer der wenigen Momente ist, in denen wir als Community unsere Fahne hoch halten. Außerdem herrscht dabei immer so viel Respekt und Liebe." Pabllo Vittar hat im Vorfeld der Pride gesagt, dass das nicht nur eine Feier der Existenz der Community ist, sondern auch ein Moment, um für die eigenen Rechte zu kämpfen. Zentrales Thema der Pride in diesem Jahr sind öffentliche Maßnahmen zum Schutz der LGBTQ Community. Auch Pabllo Vittar fordert mehr öffentliche Maßnahmen, wie zum Beispiel mehr Bildung und Aufklärung in dem Bereich. Aber auch berufliche Beschäftigung und Wohnraum für Leute aus der Community. Außerdem kämpft Pabllo Vittar für Richtlinien, die Hatespeech in sozialen Netzwerken regulieren.

BTS über schlechte Arbeitsbedingungen

Die erfolgreichste K-Pop-Band der Welt feiert gerade ihr zehnjähriges Jubiläum: BTS. Sie nutzen den Moment, um zum ersten Mal überhaupt über die schweren Arbeitsbedingungen in 2018 zu sprechen. Während ihrer Promophase zu ihrer Single "Fake Love" mussten sie drei Monate lang durcharbeiten, mit nur einem freien Tag pro Monat. Im Interview sagt Jin von BTS: " Die Agentur sagte, wir müssten so arbeiten, um es zu schaffen. Und wir wussten, dass das nicht ganz falsch war. Deshalb haben wir so hart gearbeitet. Aber geistig und körperlich war es zu anstrengend für uns. Wir wollten einfach alles loslassen und dachten: 'Ich kann das nicht mehr, lass uns hier aufhören. '"

Jin erzählt im Interview auch, dass sie damals über eine mögliche Auflösung gesprochen haben. Das Ganze sei aber nach der Promophase und mit dem internationalen Durchbruch wieder besser geworden. Jetzt würde er sich bereit dazu fühlen, diese dunkle Phase mit seinen Fans zu teilen.