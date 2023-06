Deezer will gefakte KI-Songs mit spezieller Software löschen

Das Exodus-Festival ist seit Jahren der Außenposten fürs Fabric-Publikum: Zwei Tage Raven auf einem herrschaftlichen Landsitz in Essex, knapp 50 Kilometer von London entfernt. Auch dieses Jahr waren wieder große Namen der Szene auf dem Lineup Anfang Juli geplant: Ricardo Villalobos, Fatima Yamaha oder anz. Einen Monat vor dem Startschuss ziehen die Veranstalter jetzt die Notbremse: Man könne dem eigenen Qualitätsanspruch nicht gerecht werden. Die hohen Kosten können nicht durch die kalkulierten Ticketeinnahmen gedeckt werden. Das gibt die Fabric auf Instagram bekannt. Das Festival ist abgesagt. Die bereits verkauften Ticketspreise erstattet der Veranstalter. Außerdem gibt es für die Gäste am Wochenende freien Eintritt in der Fabric.

Harte Zeiten in England

Das Land ist von der Inflation und der Teuerungsrate noch stärker betroffen als die meisten EU-Länder. Die Lebensmittelpreise stiegen zuletzt so sehr wie in den letzten 45 Jahren nicht mehr. Außerdem leidet die junge urbane Zielgruppe unter einer Krise auf dem Wohnungsmarkt. Die Mietpreise explodieren in den Großstädten. Zusammen bedeutet das einen Reallohnverlust in England als "cost of living crisis" bekannt. Am Ende des Monats bleibt zu wenig Geld übrig für Kulturveranstaltungen.

Festival-Absagen auch in Deutschland

Auch in Deutschland sind die Vorverkaufszahlen zurückgegangen. Für Ende Juni war am Hockenheimring der deutsche Ableger des Download Festivals geplant, musste aber wegen "produktionstechnischer Probleme" abgesagt werden. Denn auch hier sind die Kosten für Transport etc. gestiegen. Und auch das Leipziger THINK-Festival hat für dieses Jahr abgesagt. Sachsens größtes elektronisches Musikfestival kann die gestiegenen Kosten nicht mit den Ticketpreisen kompensieren.

King Krule´s mit neuer Sigle "Flimsier"

Der britische Indie-Sänger hat gerade seine Single "Flimsier" rausgebracht. Der neue Song lebt von seiner rauen, kratzigen Stimme, die immer wieder ins zerbrechliche Falsetto wechselt. Einer verstimmt jaulenden E-Gitarre und einem ganz dezenten leisen, aber akzentuierten Drumset. Ein wabernder Synthesizer entführt uns in surreale Sphären von King Krules melancholischer Traumwelt. Ein Love-Song, ein Break-Up-Song.