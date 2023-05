Antisemitismusbeauftragter fordert Überprüfung für Roger-Waters-Konzert

Pink-Floyd-Gründungsmitglied Roger Waters ist wegen seiner Haltung zu Israel und zum Judentum umstritten. Ihm wird Antisemitismus vorgeworfen, doch er selbst bestreitet dies. Er kritisiere lediglich das Vorgehen des Staates Israel im Umgang mit den Palästinensern, so Waters. Am kommenden Sonntag soll er ein Konzert in der Frankfurter Messehalle geben. Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker hat nun die Stadt Frankfurt aufgefordert, die Auflagen für das Konzert zu überprüfen. In einer aktuellen Mitteilung der hessischen Staatskanzlei heißt es: Wenn das Konzert schon nicht verhindert werden könne, solle die Stadt Frankfurt zumindest prüfen, ob mit den Auflagen "wenigstens die schlimmsten antisemitischen Propagandamotive verhindert werden können". Bei den bereits stattgefundenen Konzerten in Berlin und München habe Roger Waters "antisemitische und den Holocaust relativierende Bildmotive verbreitet", so Becker. Zudem sei das Schicksal von Anne Frank mit Vorwürfen gegen die israelische Besatzung palästinensischer Gebiete verknüpft worden.

Frankfurt hatte das Konzert zunächst untersagt. Die Anwälte von Roger Waters haben diese Entscheidung der Veranstalter jedoch aufgehoben. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen, Eigentümer der Messe Frankfurt, die die Festhalle vermietet, betonen, dass sie den Auftritt von Waters als "schwere Belastung" empfinden. Wegen "antisemitischer Verschwörungserzählungen" und seiner Unterstützung der Israel-Boykott-Kampagne BDS. Roger Waters gilt als wichtigster Vertreter der BDS-Bewegung, die zum Boykott und zu Sanktionen gegen Israel aufruft. Viele Künstlerinnen und Künstler, die die Bewegung unterstützen, weigern sich beispielsweise, in Israel aufzutreten oder die Bühne mit israelischen Künstlerinnen und Künstlern zu teilen. Das Management von Roger Waters weist alle Vorwürfe zurück und spricht von falschen Anschuldigungen.

Adidas will einen Teil der Yeezy-Einnahmen an die Familie von George Floyd spenden

Viele Kooperationspartner von Kanye West, der nur noch "Ye" genannt werden will, haben sich im vergangenen Jahr nach rassistischen und antisemitischen Äußerungen von ihm distanziert. Im Oktober letzten Jahres zog sich schließlich auch Adidas aus der Zusammenarbeit mit dem Rapper zurück. Seitdem wurde darüber diskutiert, ob die Restbestände von Kanye Wests Schuhmarke Yeezy von Adidas noch verkauft oder vernichtet werden sollten. Nun hat Adidas bekannt gegeben, dass die Schuhe Ende Mai über die Yeezy-Website und die adidas CONFIRMED App zum Verkauf angeboten werden. Die Schuhe haben einen Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar.

Adidas hat außerdem angekündigt, einen Teil des Gewinns an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Dazu gehören die Anti-Defamation League gegen Antisemitismus und das Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change. Dies ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die von der Familie von George Floyd gegründet wurde. George Floyd starb 2020 durch Polizeigewalt. Der Ex-Polizist wurde wegen Totschlags verurteilt und muss für 22,5 Jahre ins Gefängnis. In einem Podcast hatte Kanye West im vergangenen Jahr die Schuld des Polizisten angezweifelt und falsche Tatsachen behauptet. Er behauptete, Floyd sei an einer Überdosis der Droge Fentanyl gestorben und nicht durch den brutalen Polizeieinsatz. Die Familie von George Floyd beantragte daraufhin eine einstweilige Verfügung, die Kanye West verbietet, sich weiter über George Floyd zu äußern. Außerdem fordert die Familie 250 Millionen Dollar Schmerzensgeld für George Floyds Tochter.