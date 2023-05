The Weeknd killt The Weeknd

Puff Daddy hat das gemacht, Kanye West oder Prince ebenfalls. Jetzt ist The Weeknd dran, der R'n'B- und Pop-Sänger will unter einem neuen Namen auftreten. The Weeknd heißt jetzt schon bei Instagram und Twitter nicht mehr The Weeknd. Er hat seinen Künstlernamen abgelegt und nennt sich ab sofort Abel Tesfaye, wie er eigentlich heißt, er ist Kanadier und hat äthiopische Roots. Letzte Woche hat der Musiker in der Titelgeschichte des W Magazine bekanntgegeben, dass er unter seinem Künstlernamen The Weeknd an seinem letzten Album arbeiten würde. Er hat angedeutet, dass er darüber nachdenkt, Musik unter einem neuen Namen zu veröffentlichen. Tesfaye hat zum W Magazine gesagt: " Ich befinde mich auf einem reinigenden Weg. Ich komme an einen Punkt, an dem ich mich darauf vorbereite, das Weeknd-Kapitel abzuschließen. Ich möchte The Weeknd killen. Und das werde ich irgendwann. Ich versuche definitiv, diese Haut abzustreifen und wiedergeboren zu werden ". Etwas Positives gibt es aber auch: Er wird als Hauptfigur von der neuen Serie "The Idol" zu sehen sein. Die Serie kommt am 4. Juni bei HBO raus.

Tiny Desk mit Karol G

Es sieht cool aus und er hört sich cool an, rund um einen Schreibtisch zu stehen und zu singen, zumindest wenn man es kann und wenn man bei "Tiny Desk" eingeladen ist. Jetzt war die Kolumbianerin Karol G dran, die dort ein Akustik Set gespielt hat. Karol G sitzt auf einen Stuhl, hinter ihr spielt eine reine Frauenband. Eine besondere Atmosphäre entsteht. Karol G hat eine gelbe Sportjacke an, hat grüne Haare und ein Baseball Cap aufgesetzt. Sie sagt " Es ist das erste Mal seit acht Jahren, dass ich ohne In-Ears geprobt habe. Ich habe vergessen, wie cool es sich anfühlt ". Es ist eine Wohnzimmeratmosphäre mit einigen begeisterten Zuschauern. Karol G spielt sonst in Stadien.

Die Sängerin aus Medellin ist eine der erfolgreichsten Latin-Sängerinnen, sie hat allein bei Insta 65 Millionen Follower. Sie geht jetzt auf eine Stadiontour in den USA. Das sie bei Tiny Desk spielt, ist was Besonderes. Das ist ein Podcast-Format des Hörfunknetzwerks NPR. Gespielt wird am Schreibtisch eines Radiomoderators. Und dort hat sie ihr aktuelles Album präsentiert. Im Interview mit NPR sagt Karol G, dass sie ein sehr persönliches Album gemacht hat. Das sei ihr erfolgreichstes Album.