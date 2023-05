Ed Sheeran gewinnt Plagiatsprozess

Sieg für Ed Sheeran vor Gericht

Seit dem 24. April musste sich der britische Popstar in New York verteidigen. Im Prozess ging es um seinen Hit "Thinking Out Loud" von 2014. Gestern Abend hat das Geschworenengericht den britischen Popstar freigesprochen. Ein richtungsweisender Prozess für die Musikbranche. Der Vorwurf Ed Sheeran habe für seinen Hit "Thinking Out Loud" beim Soulklassiker "Let's Get It On" von Marvin Gaye aus den frühen 70er Jahren abgekupfert, konnte nicht bestätigt werden. Der Singer/Songwriter habe sein Lied "unabhängig" erschaffen.

Kläger war die Erbengemeinschaft von Ed Townsend, mit dem Marvin Gaye seinen berühmten Hit damals geschrieben und veröffentlicht hat. In der Anklage hat diese Erbengemeinschaft von "frappierenden Ähnlichkeiten und offenkundig gemeinsamen Elementen" gesprochen. Als Argument wurde unter anderem auch aufgeführt, dass Ed Sheeran bei Konzerten auch schon Medleys der beiden Songs gesungen habe.

Ed Sheeran hat sich teilweise selbst verteidigt und bei der Verhandlung sogar einmal die Gitarre raus geholt. Er hat ein Medley verschiedener Songs von unter Anderem Van Morrison, Nina Simone, Stevie Wonder und Bill Withers gespielt um zu beweisen, dass die fraglichen vier Grund-Akkorden in ganz vielen bekannten Songs auftauchen und auch vor Marvin Gayes großem Hit schon verwendet worden waren. "Thinking Out Loud" würde – genau wie die vielen anderen Songs - auf Akkorden und Rhythmen basieren, die "grundlegende Musik-Bausteine" seien und die somit auch niemand besitzen könne.

Kurz vor Prozessende hatte Ed Sheeran sogar gesagt, dass er seine Singer/Songwriter Karriere an den Nagel hängen würde, sollte er den Prozess verlieren. Das Urteil ist nicht nur für Sheeran wichtig: Es ging nämlich grundsätzlich um die Frage, ob bestimmte Akkordfolgen urheberrechtlich geschützt, und damit von einem bestimmten Künstler geclaimt werden können, oder ob es sich dabei um Allgemeingut handle, das für jeden Musiker gleich nutzbar sein müsse. Ed Sheeran hat heute übrigens noch mehr Grund zu feiern: Er bringt nämlich auch sein neues Album raus.

Eko Fresh geht mit Rolling G "Neue Wege"

Am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung bringt Eko Fresh eine neue Single raus. Für "Neue Wege" hat sich der Kölner MC mit Rapper-Kollege Rolling G zusammengetan, der selbst einen Rollstuhl nutzt. Ob es der kaputte Aufzug im Bahnhof ist, oder das Café, das keinen Rampe vor der Tür hat - mit welchen Problemen sich Menschen mit Behinderung jeden Tag rumschlagen müssen, war Eko Fresh selber vorher nicht so wirklich klar - bis zu den Aufnahmen für den neuen Song.

Eko sagt: "Ich habe mich in der recherche für den Track mit Rolling G zusammengetan, habe ihn interviewt und mir Stories und Realitäten aus seinem Leben angehört und die dann im Text verarbeitet. Auch der Song ist aufgebaut wie ein Interview. Damit Nichtbetroffene verstehen und nachvollziehen können, wie das für Menschen mit Behinderungen im Alltag überhaupt ist." Der Beat von "Neue Wege" baut außerdem auf Geräuschen auf, die Menschen mit Behinderung ständig um die Ohren haben - etwa das Klicken der Blindenampel oder das Brummen eines Elektrorollstuhls.

Posthum Biggie-Feature für Timbaland

Starproduzent Timbaland ist wie viele Musikerkollegen großer Biggie-Fan. The Notorious B.I.G. zählt immerhin auch über 26 Jahre nach seinem Tod noch zu den erfolgreichsten Rappern überhaupt. Mit ihm hätten alle Hitmacher aus der HipHop-Szene gerne gearbeitet . Timbaland erfüllt sich diesen langersehnten Traum jetzt einfach selbst. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz lässt er Biggie wieder auferstehen und ein Feature für sich rappen. Unter sein Videostatement dazu schreibt der Produzent von Aaliyah, Justin Timberlake und Nelly Furtado: "Ich musste es einfach tun!"