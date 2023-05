K-Pop-Superstar Suga wird NBA Botschafter

BTS - Die siebenköpfige Band aus Südkorea macht gerade eine Schaffenspause, weil zwei der Mitglieder im Wehrdienst sind. Für die anderen also massig Zeit für Solo-Projekte. Fünf der sieben Bandmitglieder haben mittlerweile schon ein Solo-Album veröffentlicht, Jung Kook ist Markenbotschafter für Calvin Klein, Jimin für Dior und den Luxus-Juwelier Tiffany und J-Hope von Louis Vuitton. Jetzt staubt noch ein BTS-Mitglied einen hochkarätigen Nebenjob ab: Suga wird Botschafter der Nordamerikanischen National Basketball Association.

Suga soll neue junge Fans auf der ganzen Welt für den Sport begeistern, heißt es in der offiziellen Erklärung der Basketball-Liga. "Musik und Basketball sind seit meiner Jugend meine beiden großen Leidenschaften, und deshalb ist es natürlich ein Traum, zum NBA-Botschafter ernannt zu werden", sagt Suga.Er könne es kaum erwarten endlich die aufregenden Kooperationen mit seinen Fans zu teilen, die er mit der Liga geplant hat.

Er wird in Werbespots vorkommen und bei Spielen in den USA und in Asien mit dabei sein. Und auch die NBA wird Suga bei seiner Tour zu seinem Solo-Album unterstützen. Anfang der Woche war er ja bei Jimmy Fallon zu Gast in der Tonight Show. Dort hat er erklärt, dass sein Künstlername Suga tatsächlich die Abkürzung von "Shooting Guard" sei. Und als er gefragt wurde, ob er die anderen BTS-Jungs in einem One-on-One schlagen kann, hat er geantwortet: "Willst du mich verarschen? Ich glaube nicht mal, dass auch nur EINER der anderen überhaupt die Regeln kennt!"

Türkei: Gülşen zu zehn Monaten Haft verurteilt

Letztes Jahr im April hat der Popstar auf der Bühne einen Scherz gemacht, vier Monate später hat man sie unter Hausarrest gestellt. Jetzt wurde Gülşen für ihre Äußerung zu zehn Monaten Haft verurteilt - und zwar wegen "Beleidigung einer Bevölkerungsgruppe". Das hat gerade auch Emek Emre, der Anwalt der 46-jährigen Sängerin bestätigt.

Gülşen hat bei ihrem Konzert einen Bandkollegen aufziehen wollen und scherzhaft zu ihm gesagt, seine Perversität käme daher, dass er eine Imam-Hatip-Schule besucht hätte. Das sind in der Türkei staatliche Berufsgymnasien mit Schwerpunkt auf Religion, sogenannte Koran-Schulen. Dort werden unter anderem Vorbeter ausgebildet. Auch Präsident Erdogan war auf so einer Schule. Die zehnmonatige Haftstrafe für Gülşen wurde auf Bewährung ausgesetzt. Ihr Anwalt wird gegen das Urteil Einspruch einlegen.

Er sieht in Gülşens Scherz trotz der Verurteilung noch keine Straftat. Gülşens Äußerung habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dargestellt. Somit sehe er die Verhaftung als rechtswidrig. Es gab bereits große Empörung, als Gülşen letzten Sommer in Untersuchungshaft genommen wurde- sowohl in der Türkei und auch hierzulande in der Community. Türkische Promis, wie die Sängerin und Schauspielerin Seda Sayan, haben sich öffentlich hinter Gülsen gestellt. Den Behörden-Druck auf die Musikszene und die künstlerische Freiheit in der Türkei haben in den letzten Jahren auch viele andere Künstler zu spüren bekommen. Auch hinter dem harten Urteil für Gülşen vermuten viele eine politische Agenda der rechtskonservativen Regierung.

"Co-Star" - neue Single von Amaarae

"Co-Star" heißt die neue Single der ghanaisch-US-amerikanischen Sängerin Amaarae. Eine verführerische Mischung aus R’n’B und AfroPop, zuckersüß und herrlich erfrischend - auf jeden Fall Frühlingshit-verdächtig. Die plätschernden Harfen im Background gehen sofort ins Ohr. Im Song sing Amarae von Sternzeichen und Horoskopen.

Sie wolle ihren Fans, jetzt wo der Sommer ansteht, einen leichten Song schenken - voller Lebenslust und sexy Vibes. Astrologie sei in der aktuellen Pop-Kultur so angesagt, dass sie jungen Menschen unbedingt eine Hymne widmen wollte, in der sie sich wiedererkennen und gefeiert fühlen. Der Song ist samt Musikvideo rausgekommen und darin tummeln sich die Promis nur so.