Tiwa Savage bei Krönungskonzert für King Charles III

Und jetzt entführt er die HipHop-Crew ins Nachtleben der Mardi-Gras-Hauptstadt in Louisianna - in die verrauchten Bars, Cajun-Kneipen und Live-Clubs von New Orleans. Soul-Grooves, Rhythm and Blues und rootsiger Jazz, angetrieben von den rasanten Raps des Wu-Tang Clan. "Wu Orleans" - auch noch ein richtig schönes Wortspiel zum organisch groovenden Soundmix. 16 Songs sind auf "WuOrleans". Und das Beste: Auf dem Albumcover steht ein "Volume 1" Vorn mit drauf, das heißt, mindestens einen zweiten Teil wird es auf jeden Fall geben. Auf dem Bandcampprofil von Tom Caruanas Remix-Project gibt es auch alle vorherigen MashUp-Alben, bezahlen kann man, was man für angemessen hält.

Johannesburg stärkste Kultur-Metropole Afrikas

Wo werden auf dem Afrikanischen Kontinent neue Sounds geprägt, woher kommen Impulse in Kunst und Kultur? Wir schauen nach Johannesburg. Die südafrikanische Landeshauptstadt wurde gerade zur am stärksten florierenden Kultur-Metropole Afrikas gewählt. In den Townships von Johannesburg sind prägende Club-Sounds wie zuletzt Amapiano entstanden und Südafrika war definitiv auch vorher schon Impulsgeber für die globale Musikszene. Die Hauptstadt Johannesburg ist jetzt quasi auch noch certified.

Dahinter steckt ein neu angelegter Katalog. Eine Art Überblick kultureller Hot-Spots auf dem afrikanischen Kontinent. Orte, an denen Künstler am besten angebunden sind. In einem Ranking sind dabei afrikanische Metropolen aufgelistet, nach den Gesichtspunkten der Verfügbarkeit von Veranstaltungsorten und Kulturförderprogrammen abgestuft. Zwölf afrikanische Städte wurden beim aktuellen Ranking berücksichtigt. Johannesburg steht an der Spitze der Liste, dort haben Künstler und Kreative es also am besten.

Darauf folgen Kairo in Ägypten und Lagos in Nigeria. Viel schwieriger ist es andernorts: Marrakesch, Tunis und Kinshasa sind ganz unten gelandet, dort werden Künstler also am wenigsten gefördert. Bei diesem Ranking geht es aber nicht etwa darum den Kreativ-Szenen dieser Städte auf die Schulter zu Klopfen oder sie abzumahnen, sondern einfach einen Ist-Zustand abzubilden, mit dem man dann an Wachstum und Ausbau arbeiten kann- auch als eine Art Landkarte für Investoren, Förderprogramme und kreative Unternehmen. Ein Blick auf Dichte und Lücken in der Kulturlandschaft. Der Index wird regelmäßig aktualisiert. Ins Leben gerufen wurde er von Kultur-Organisationen verschiedener afrikanischer Länder mit finanzieller Unterstützung des British Council. Und Ziel ist es, irgendwann alle afrikanischen Metropolen in diesem Ranking aufzuführen.