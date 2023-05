Besucherrekord bei der 20. Jubiläums-Ausgabe der c/o pop

Eines der Highlights zum Finale des Kölner Musikfestivals war der Auftritt von Emicida im Club Bahnhof Ehrenfeld am Sonntagabend. In bester Feierlaune hat das Publikum hat beim COSMO-Lieblingsrapper aus Sao Paulo mitgesungen - ein euphorischer Höhepunkt nach fünf tollen Festivaltagen zum runden Geburtstag. Die c/o pop hat sich in 20. Jahren nicht nur zu einem der wichtigsten deutschen Musikfestival für spannende Newcomer entwickelt, sondern auch zum Branchentreffen der Popkultur-Landschaft. Mit 1.600 Besucherinnen bei der c/o pop Convention und 36.000 auf dem c/o pop Festival waren so viele Besucher und Besucherinnen wie noch nie dabei.

Die Jubiläumsausgabe war damit komplett ausverkauft! Das macht c/o pop Geschäftsführer und Mitbegründer Norbert Oberhaus natürlich stolz. Der erzählt, dass er und sein Team 2003 nach dem Abgang der Popkomm Messe nach Berlin in einer Art Trotzreaktion auf die Idee gekommen sind, ein eigenes Kölner Musikfestival zu gründen. Damals hätte natürlich noch keiner von ihnen auch nur die leiseste Ahnung gehabt, dass sie mit der c/o pop einmal so weit kommen würden. Der Erfolg liegt unter anderem daran, dass die c/o pop-Macher im Konzept des Festivals nie statisch geblieben sind.

Diesen Willen sich immer weiter zu entwickeln hat Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Claudia Roth beim großen Gala-Abend in ihrem Grußwort auch positiv hervorgehoben: "Wer 20Jahre alt wird, ist jung, ist neugierig, ist beweglich und ist vor allem offen für die Welt. Und das, das ist die c/o pop." Einer der spannenden Newcomer bei der c/o pop war Levin Liam. Der 24-jährige Schauspieler und Sänger wird aktuell schwer gehyped. Dabei hat er sein Musikdebüt erst letztes Jahr gegeben. Er singt Lieder zwischen Liebeskummer und jungen Sehnsüchten. Bei seinem Konzert im Klub Helios in Ehrenfeld war es rappelvoll und das Publikum hat alle seine Texte mitgesungen.

Musikstars bei der Met Gala 2023

Vor ein paar Stunden ist die MET-Gala in New York zu Ende gegangen. Das Motto dieses Jahr: "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty". Ehrengast auf dem Roten Teppich war Durchstarterin Ice Spice, Rapperin mit dominikanisch-afroamerikanischen Wurzeln aus der Brox und Special Guest der Vogue. Eine große Ehre gleich bei ihrem ersten Besuch der Mode-Gala.

Für ihr Debüt auf dem Roten Teppich wurde Ice Spice von Balmain eingekleidet. Sie trug eine wunderschöne weiße Robe: hochgeschlossen, bodenlang mit Schleppe und besetzt mit schillernden Pailletten. Das Highlight: schmalen durchsichtige Einschüben an Armen und der Silhouette entlang. Ihr Markenzeichen, die kurzen roten Locken, hatte sie gegen eine glatte Langhaarperücke eingetauscht. Ganz nebenbei haben die Vogue und Ice Spice bei der MET Gala dann auch noch eine gemeinsame Mode-Kollektion angekündigt.