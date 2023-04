20 Jahre c/o pop: Festival startet in Köln

Antytila kündigen Sieges-Konzert auf der Krim an

Die bekannte ukrainische Pop-Rock-Band Antytila hat vor der russischen Groß-Invasion am 24. Februar 2022 noch große Clubs und Stadien in ihrer Heimat gefüllt. Nun haben sie sich mit einer zuversichtlichen Ankündigung an ihre Follwer:innen gewandt. Im Sommer 2024 möchte die Band ein Stadion-Konzert auf der Krim spielen und damit den Sieg der Ukraine feiern. Russland hat die Halbinsel 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Seitdem engagiert sich die Band im Krieg gegen Russland. Nach der Invasion im Februar 2022 sind sie auch in den aktiven Militärdienst getreten, spielen jedoch auch Shows. International machen sie damit auch weiterhin auf die Situation der Menschen in der Ukraine aufmerksam und vergangenes Jahr gab es auch eine Zusammenarbeit mit dem britischen Pop-Star Ed Sheeran. Für den Herbst ist eine Tour in den USA und in Kanada geplant – zwei Konzerte in der Ukraine stehen im Juni an. In dem aktuellen Social-Media-Post betont die Band, dass das Konzert am 23. August 2024 im Avangard Stadion in Jalta auf der ukrainischen Krim stattfinden soll. Es gibt bereits Tickets zu kaufen. Sie seien sich sicher, dass sie sich dort alle versammeln können und die Stadt von russischen Besatzern befreit sein werde und sie „die ganze Südküste der Krim mit gelber und blauer, moderner ukrainischer Musik schmücken“ können. Im Herbst steht für Antytila eine US-Tour an.