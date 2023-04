"Harry Belafonte war eine Legende, die Barrieren durchbrach und seine Plattform nutzte, um andere zu erheben. Er lebte ein gutes Leben - er veränderte die Kunst und setzte sich gleichzeitig für die Bürgerrechte ein. Und er tat dies alles mit seinem unverwechselbaren Lächeln und Stil", schreibt Brack Obama über Harry Belafonte. Viele Menschen gedenken dem US-amerikanischen Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtsaktivist zu seinem Tode. Harry Belafonte gilt als Wegbereiter für Schwarze Musikerinnen und Musiker in den USA. In den 50ern ist er mit seinem afro-karibischen Calypso-Sound berühmt geworden, eroberte auch als Schauspieler Hollywood in einer Zeit, in der es noch das Rassentrennung gab.

"Er war einer der erfolgreichsten Artists seiner Zeit und er hat die Mittel, die er dadurch hatte, genutzt, um die Bürgerrechtsbewegung zu finanzieren.", erinnert John Legend sich im Gespräch mit dem Time Magazine an Belafonte. "Er tauchte mit Geldsäcken auf für Dr. Martin Luther King Jr. und andere Leute, die mit ihm marschiert sind. Zu einer Zeit, in der Menschen dafür umgebracht wurden." Harry Belafonte kämpfte sein Leben lang gegen Rassismus, Apartheit und Armut, setzte sich auch an der Seite von Nelson Mandela in Südafrika ein. Eindruck hinterließ er auch in Deutschland.

Ade Bantu, Mitinitiator der Afro-deutschen Musikinitiative Brothers Keepers, traf ihn bei den Dreharbeiten zur Doku "Sing Your Song" über Harry Belafonte. Er beschreibt Harry Belafonte als liebenswürdig und sehr sachkundig: "Geduldig und aufmerksam mit einem forschenden und wissbegierigen Geist. Es war unmöglich nach einem Gespräch mit ihm auseinanderzugehen ohne inspiriert und daran erinnert worden zu sein, was die Pflicht eines Künstlers gegenüber der Menschheit ist." Harry Belafonte starb im Alter von 96 Jahren in New York an Herzversagen.