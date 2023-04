Meek Mill will sich gegen Antisemitismus einsetzen

Nach dem Besuch des "March of the Living", dem Gedenkmarsch vom Konzentrationslager Auschwitz zum Vernichtungslager Birkenau, will sich der US-Rapper Meek Mill gegen Antisemitismus einsetzen. "Ich habe Terror und Schmerz gesehen2, sagte er dem Nachrichtensender CNN. Ihm war es wichtig, die Geschichte der Menschheit zu begreifen und mit eigenen Augen zu sehen. Meek Mill hat Robert Kraft begleitet, der Besitzer der Footballmannschaft New England Patriots ist auch Gründer einer Stiftung im Kampf gegen Antisemitismus. Kraft hatte sich für Meek Mill eingesetzt, als er mit Neunzehn wegen Waffen- und Drogendelikten angeklagt und verurteilt wurde. Seitdem stehen die beiden in engem Kontakt. Meek Mill meint über Kraft, dass es ihm wichtig sei Brücken zwischen jüdischen Menschen und People of Color in den USA zu bauen. Meek Mill scheint sich das Vorbild zu nehmen. Sein neu gelerntes Wissen will er jetzt teilen, damit sie erfahren, was er beim Besuch des Konzentrationslagers gesehen und gefühlt hat.

Shakira wird erste Billboard "Latin Woman of the Year"

Bei der ersten "Latin Women in Music" Ehrung des US-Entertainment Magazin Billboard wird Shakira als "Latin Women of the Year" ausgezeichnet. Die Sängerin aus Kolumbien ist einer der größten Stars weltweit, mehr als 95 Millionen Platten hat sie weltweit in ihrer über 20-jährigen Karriere verkauft. Und auch gerade läuft es richtig gut für sie: Mit der „BZRP Music Sessions #53” landete sie im Januar als erste Frau mit einem spanisch-sprachigen Lied in den Billboard Top 10 und stellte Streamingrekorde auf. Genauso mit dem Song "Session", den sie mit Ozuna rausgebracht hat. "Shakira ist die ultimative Frau in der Musik" lobt sie Billboard. Dank ihr könnten lateinamerikanische Frauen auf der ganzen Welt zutiefst persönliche Musik schreiben und performen. Shakira hätte ganz alleine eine Bewegung geschaffen und sei heute relevanter denn je, mit Anmut, einer tiefen Tradition des Zurückgebens und enormem Talent.

Für ihre Generationen-prägende Rolle in der vielfältigen Latin Music wird sie nun ausgezeichnet. Die Billboard Latin Women in Music Ehrung gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal. Sie soll lateinamerikanische Künstlerinnen, Führungskräfte und Kreative feiern, die sich proaktiv für positive Veränderungen, Inklusion und Geschlechterparität in der Musikindustrie einsetzen. Host der Veranstaltung am 6. Mai in Miami ist unter anderem die puerto-ricanische Reggaeton-Sängerin Ivy Queen. Außerdem wird die mexikanische Sängerin Ana Gabriel als "Lebende Legende" ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis geht an die argentinische Singer/Songwriterin Emila.