Freekind mit neuer Single

Freekind sind auch am 10. Juni auf dem COSMO-Festival in Dortmund am Start. Und nur einen Tag vorher kommt das neue Album raus: "Since Always and Forever". Es wird also fast eine Release-Party. COSMO hat die beiden schon im März bei der COSMO-Wildcard in der Philharmonie in Essen auf großer Bühne präsentiert. Samt Live-Übertragung. Und Freekind passen perfekt für das Junkyard und das zweite COSMO-Festival in Dortmund. Die beiden haben das Publikum einfach abgeholt, verzaubert, schnell wurden da bisher unbekannte Stücke mitgesungen. Das Zweiergespann überzeugt einfach mit seiner Lässigkeit und Sympathie. Eine Riesen- Aura On Stage. Sie selbst bezeichnen ihre Konzerte ja als "Gruppentherapie" durch Musik, die auf allen Ebenen bewegt. Freekind testen die Stücke vom neuen Album in den kommenden Wochen auf einer ausgedehnten Tour durch UK.