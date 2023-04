COSMO beim c/o Pop-Festival

Die Staatsanwaltschaft in Charlotte, North Carolina hat bestätigt, dass das Verfahren gegen Marteria eingestellt wurde. Das bestätigte auch Marterias Anwalt Robert DeCurtins: " Der Fall wurde eingestellt. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich mit diesem Ergebnis zufrieden bin. Ich freue mich, dass mein Klient rehabilitiert wurde ". Gründe für den Freispruch wurden nicht genannt. Damit drohen dem Rostocker Rapper zukünftig keine Sanktionen bei der Einreise in die USA. Höchstwahrscheinlich bekommt er auch seine 5.000 € Kaution zurück, die er hinterlegen musste. Marteria selbst war übrigens bei dem Gerichtstermin nicht anwesend. Darüber wurde in den deutschen Medien spekuliert.

Zwischen Marteria und einer 28-jährigen Frau soll es Ende März in einem Hotel zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Nach Angaben der Frau sind die beiden seit drei Jahren ein Paar. Grund soll ein Seitensprung Marterias gewesen sein, so das Opfer in der Anzeige. Marteria soll sie gegen eine Wand gestoßen und gewürgt haben. Dabei erlitt sie eine leichte Verletzung, so die Ermittler. Der Streit war so laut, dass die Rezeption des Hotels die Polizei verständigte. Er wurde im Hotel festgenommen. Später kam er gegen eine Kaution frei.

Bad Bunny springt auf den Tex-Mex-Zug mit Grupo Frontera

"Un por ciento", also ein Prozent, heißt der Song und es ist eine ziemliche Überraschung, denn da kommen soundmäßig wirklich zwei Welten zusammen. Grupo Frontera ist eine Tex-Mex-Band, deren Mitglieder mexikanischstämmige US-Amerikaner sind. Ihre Musikrichtung ist der Norteñ-Stil, also die schnulzige Country-Version der mexikanischen Cumbia. Und für genau diese romantische Seite bewundert Bad Bunny die Band und sagt: " Sie haben so viel Liebe in ihren Songs, genau wie ich! "

https://www.youtube.com/watch?v=3inw26U-os4

Bad Bunny hat ja gerade in Indio, Kalifornien auf Coachella gespielt, als erster Latin-Headliner der Festival-Geschichte. Aber eigentlich steht er ja für Reggaetón und verträumten Pop. Aber Norteño-Musik hat Millionen von Fans auf den wichtigen Märkten Mexiko, USA und auch in Südamerika. Und scheinbar will Bad Bunny jetzt auch noch da mitmischen. Dabei ist er ja schon der meist gestreamte Artist überhaupt. Er sagt: " Latin ist nicht nur Reggaetón - es gibt so viele authentische Genres, von denen die Welt erfahren muss ". Im Video ist er zusammen mit der Band im Cowboy-Look zu sehen: Stiefel, Jeansjacke, Hut. Das alles in einer Geisterstadt in Nevada. Völlig neuer Style. Grupo Frontera sagt: "Bad Bunny ist unser Idol, wie er die Latin-Musik weltweit verändert hat. Wir hätten uns nie träumen lassen, mit ihm zusammen zu spielen".

Pembelé inspiriert Captain Planet und Jimena Angel

Pembelé heißt die gemeinsame Single von Sängerin Jimena Angel aus Kolumbien und dem US-Produzenten Captain Planet. Der Song ist auf Captain Planets Tour in Nordkolumbien entstanden und kündigt sein neues Album an. Der Tropical Bass Produzent und Sängerin Jimena Angel haben sich für ein paar Tage im Studio eingeschlossen und experimentiert. Dabei ist eine entspannte, psychedelische Afrofunk-Nummer mit dem Titel "Pembelé" rausgekommen. Der Text ist eine Empowerment-Hymne: Sich trotz der Widrigkeiten des Lebens durchzuschlagen. Nie aufzugeben, nicht zurückzuschauen auf die eigenen Niederlagen.

https://www.youtube.com/watch?v=Ja6Ud6lZa5s

Pembelé ist eine Box-Ikone aus dem ersten befreiten schwarzen Dorf in Kolumbien "Palenque". Eine Art lokaler Muhammed Ali: Boxweltmeister im Halbschwergewicht 1972. Das Video zum Song ist in einer Wellblech-Boxbude für Frauen gedreht, mit kolumbianischen Amateurboxerinnen. Samt Altar für Pembelé. Sängerin Jimena Angel ist auch im Ring, müsste aber in real Life noch ein paar Trainingsstunden absolvieren.