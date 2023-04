Global Pop News 18.04.2023

Botschafter gegen Wüstenbildung

Stand: 18.04.2023, 16:32 Uhr

UN ernennt Baaba Maal zu Botschafter | Christine and the Queens aka. "Chris" aus Frankreich präsentiert seine neue Single | Flamenco-Gesetz in Andalusien beschlossen | Unsere News aus der Welt des Global Pop

Von Łukasz Tomaszewski