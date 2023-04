Fatoumata Diawara feat. –M- mit "Massa Den"

Grandbrothers aus Düsseldorf veröffentlichen ihr neues Album "Late Reflections". Es ist eine Mischung aus Jazz, Electronica, HipHop Elementen mit starkem Klaviereinschlag. Denn das Duo besteht aus dem Pianisten Erol Sarp und dem Elektronik-Tüftler Lukas Vogel. "Late Reflections" von Grandbrothers wurde im Kölner Dom aufgenommen. Für Erol Sarp war es eine einmalige Erfahrung: "Es war dann wirklich so, dass wir nachts da komplett alleine in dieser riesigen Kirche waren. Man musste teilweise mal in einen Raum. Irgendwo hat etwas gestört, es gab ein Störgeräusch. Da musste man dem auf den Grund gehen. Man läuft durch eine Tür und ist alleine in einem Raum mit Statuen oder irgendwelchen Wasserspeihern. Teilweise gab es da Schockermomente." 2019 wurden Grandbrothers angefragt, ob sie nicht zu Ehren des 700-jährigen Jubiläums des ältesten Teils des Domes ein Konzert spielen möchten. 2022 taten sie es mit Musik, die für den 45 Meter hohen Raum komponiert wurde. Das Album "Late Reflections" nahmen sie vor dem Konzert auf.