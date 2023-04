"Kill Bill" von SZA seit sechszehn Wochen auf Platz 1

Noch nie hat sich ein Song von einer Künstlerin sechzehn Wochen lang auf der Nummer 1 der US-amerikanischen R’n‘B/HipHop Billboard Charts gehalten, wie "Kill Bill" der R’n’B Künstlerin SZA. SZA knackt somit den Rekord von Mary J Blige, der Queen of HipHop Soul, mit der Single "Be Without You", der fünfzehn Wochen auf Platz 1 war. SZA ist zur Zeit eine der erfolgreichsten R’n‘B Künstlerinnen zur Zeit. Ihre Single "Kill Bill" erschien am 9. Dezember auf ihrem Album „SOS“. Vielleicht kann SZA noch Rapper Lil Nas X überholen. Der konnte sich achtzehn bzw. zwanzig Wochen mit den Songs "Industry Baby" und "Old Town Road" auf der Platz 1 halten.