Rapkonzert gegen Rentenreform in Frankreich

Am Ostersonntag (09.04.) spielten 50 Rapper:innen gegen die Rentenreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Pariser Vorort Pantin - kurz bevor am Freitag das französische Verfassungsgericht über die Rentenreform entscheidet. Das Motto des Konzertes war: "Braves!", was auf Deutsch "die Mutigen" bedeutet. Das Organisationskollektiv La Familiale brachte unter anderem die französischen Rapgrößen Sniper, Médine oder Hatik zusammen. Außergewöhnlich ist, dass sich so viele Rapper gegen die Rentenreform positionieren. Denn in der Vergangenheit machten sie sich meistens gegen Polizeigewalt stark und die neue französische Rapgeneration war in den letzten Jahren etwas ruhiger und weniger politisiert. Die 500 Tickets zum Streikkonzert waren in drei Tagen ausverkauft. Die Einnahmen gehen an eine Streikkasse und werden unter anderem Gewerkschaften unterstützen. Die Artists selbst lehnten eine Gage ab.

Seit Wochen gehen Menschen in Frankreich protestieren, weil sie nicht möchten, dass das Rentenalter von 62 auf 64 angehoben wird, falls die Rentenreform durch geht. Rapper Souffrance sieht die Rentenreform kritisch, da er sehe, dass eine große Zahl von Menschen gegen die Reform ist. Die Regierung will sie aber trotzdem durchbringen, um Frankreichs Schuldenberg abzubauen und um sicherzustellen, dass der französische Sozialstaat weiterhin finanziert werden kann.

Neu: "2:30" von Asake

Asake realisiert um 2.30 Uhr in der Nacht, dass er vorm Morgengrauen wieder zuhause sein will. Denn er ist viel unterwegs, entfaltet gerade sein wahres Ich und feiert es. Deswegen singt er auch davon, dass er das Gefühl hat, beim Laufen zu schweben. Er merkt, dass er von anderen Artists respektiert wird. Er singt davon, dass er in der Musikindustrie ist, um Spaß zu haben und keine Lust darauf hat, mit anderen verglichen zu werden oder generell Beef zu haben. Asake hat es innerhalb kurzer Zeit zu einem der wichtigsten nigerianischen Afrobeats Superstars geschafft.

Zuletzt war er bei Moderator Jimmy Fallon in der Tonight Show und hatte somit sein Debüt im US-amerikanischen Fernsehen. Entstanden ist "2:30" in San Francisco in einem Songwriting Camp. Das Musikvideo zu seinem neuen Song wurde außerdem in Los Angeles gedreht und vermittelt, dass er sich und seinen Erfolg feiert.