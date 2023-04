Für ihr "With a Hammer" ist Yaeji in das Land ihrer Vorfahren zurückgekehrt und hat in Korea bei ihren Eltern gewohnt. Yaeji wurde zum Teil von ihrem Großvater großgezogen. In einem Video spielt der Opa auch eine große Rolle. Über die kulturellen Unterschiede zwischen USA und Korea hat uns Yaeji folgendes erzählt: "Wir sind alle so verschieden. Auch unter uns Amerikanern koreanischer Abstammung. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dazugehöre, weil ich als Kind zehn Jahre in Korea aufgewachsen bin. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob Du in L.A. aufgewachsen bist oder in New Jersey wie ich, oder im mittleren Westen, wo fast nur Weiße leben. Dieses Album hat mir gezeigt: Wo Sprache dich nicht weiterbringt, kann Musik das schaffen. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass ich ein Gefühl mit einem Klang erschaffen kann, als ich "Passed Me By" geschrieben habe".

Für das Album "With a Hammer" hat Yaeji erst eine eigene Welt erschaffen und sich dann vorgestellt, welche Musik wohl darin laufen würde. Zum Album erscheint ein Manga, der die magische Geschichte des titelgebenden Hammers erzählt.

GPN 3 06.04.2023, Bamdad Esmaili

Beziehungen: "Geschäftsbedingungen" von Mahalia

Die britische RnB-Sängerin Mahalia bringt bald ihr zweites Album raus. Daraus hat sie jetzt einen ersten Song veröffentlicht. Mit "Terms and Conditions" setzt sie sich also Grenzen für künftige Beziehungen. Übersetzt heißt der Song ja "Geschäftsbedingungen". Es geht um den Umgang mit sich und Jungs, die sich benehmen sollen, wenn sie mit Mahalia in eine Beziehung gehen wollen.