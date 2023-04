Cypress Hill gibt Jubiläumskonzert in Deutschland

Cypress Hill aus Los Angeles feiern dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum ihres Albums "Black Sunday". Zu diesem Anlass kommen Cypress Hill für ein einziges Konzert nach Deutschland. Am 15. August treten die Rapper in Stuttgart auf. Mit "Black Sunday" haben die vier Rapper 1993 ihren weltweiten Durchbruch geschafft - mit Songs wie "Insane in the Brain" oder "I Wanna Get High".

Der Name "Cypress Hill" bezieht sich auf den Wohnort der Gründungsmitglieder. Fast alle Mitglieder haben in der Cypress Avenue in L.A. gewohnt. Cypress Hill haben bis auf DJ Muggs alle Latino-Wurzeln. Deshalb werden sie als erste kommerziell erfolgreiche Rapcrew mit Latino-Roots von der Community gefeiert. Ihr Wohngegend South Gate war ein Problemviertel. Dementsprechend waren Drogen und Gewalt auch Themen in ihren Songs.

Rapper B-Real, der kubanische und mexikanische Wurzeln hat, war sogar Gangmitglied und wurde mal angeschossen. Daran hat er sich bei Rapper Talib Kweli im Interview erinnert. Er sagte: "Zum Glück habe ich das überlebt. Trotzdem hab ich weiter auf der Straße gehangen. Bis diese Typen hier kamen". Und sie haben B-Real überredet Musik zu machen.

Female Voice of Kurdistan

Im Sommer wird es in Berlin ein besonderes Festival für kurdische Sängerinnen geben: "Female Voice of Kurdistan". Dafür laufen grade in Kurdistan im Irak die Vorbereitungen. Gerade werden dort die Sängerinnen interviewt und aufgenommen. Mit dabei ist u.a. Jinda Kanjo aus Kobane. Sie singt in Kurmandschi, eine der drei kurdischen Sprachen. Jinda war Geflüchtete in der Türkei, musste das Land dann aber verlassen, weil sie an der Castingshow Kurd-Idol teilgenommen hatte. Jetzt lebt die Sängerin Lebt jetzt in Sulaimaniyya.

Eine andere Sängerin ist Wajeda Khero, eine jesidische Kurdin. Die Organisatoren des Festivals von der zeitgenössischen Oper Berlin machen seit Jahren eine Reihe. Es geht um Frauen aus benachteiligten Regionen. Anfangen haben sie vor sechs Jahren mit Female Voice of Iran und dann 2021 Female Voice of Afghanistan. Jetzt sind die Sängerinnen aus Kurdistan dran. Einer der Organisatoren ist Andreas Rochol, der grade vor Ort in Dohuk ist.