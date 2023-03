Def Jam India nimmt Rapperin Irfana unter Vertrag

Def Jam Recordings India, der indische Ableger des legendären US-amerikanischen Hip Hop Labels, hat mit Irfana gerade seine erste weibliche Künstlerin unter Vertrag genommen. Für sie ist das etwas ganz besonderes, denn sie ist mit der HBO Serie des Labels aufgewachsen - „Def Jam Poetry“. Ein Poetry-Slam im Fernsehformat, gehostet von Rapper Mos Def, sechs Staffeln gab es davon.

Irfana hat ihre musikalische Laufbahn nämlich eigentlich mit traditionellem südindischen Gesang angefangen und dann in ihrer Uni-Zeit über die Poesie ihre Liebe zu Hip Hop entdeckt. Auf Def Jam Recordings waren außerdem einige der berühmtesten Hip Hop Acts unter Vertrag. LL Cool J und die Beastie Boys haben ihre Karriere zum Beispiel dort angefangen. Heute sind bei Def Jam Künstler wie wie Stormzy oder Teyana Taylor gesignt.

In Indien gehört Hip Hop aktuell zu den am stärksten wachsenden Genres und Irfana hat sich sogar schon international in der Szene einen Namen gemacht. Das Vogue Magazine hat sie gerade in ihrer Reihe "Emerging Women in Hip Hop" gefeatured und ihre Songs sind in populären Serien wie "Im Your King" verwendet worden. In ihren Songs rappt sie über feministische Themen, aber auch über Anti-Faschismus oder die tamilische und muslimische Kultur. Ihr Sound ist sehr eingängig und stark von Pop geprägt. Über ihren neuen Plattenvertrag ist Irfana mehr als happy. Sie hofft, dass sie mit ihrer Musik andere junge Künstler inspirieren kann. Irfana sagt: "Es ist eine großartige Zeit, ein Hip-Hop-Künstler in Indien zu sein."