Täuschend echter Kanye Deepfake-Rap

Tyler The Creator bringt Single "Dogtooth" raus

Ganz ohne Ankündigung und samt Musikvideo hat Tyler The Creator seine Fans gestern mit beseelten Grooves und Oldschool Vibes überrascht. "Dogtooth" heißt seine neue Single. Sie geht sofort ins Ohr, ein Instant-Hit, wobei Tyler The Creator damit gerade mal Resteverwertung betreibt. Der neue Song gehört zu den Liedern, die es nicht auf sein letztes Album geschafft haben. Mit "Call Me If You Get Lost" hat es der Rapper aus LA 2021 nicht nur auf Platz 1 der US-Charts geschafft, er hat damit auch den Grammy für das Beste Rap Album gewonnen. Die Bezeichnung „Zweite Wahl“ ist also relativ…Mit dem Song kündigt Tyler The Creator eine Deluxe-Version seines Grammy Albums an. Wobei er sie in bester Tyler-Manier "The Estate Sale" – also den Schlussverkauf, oder die Reste-Rampe - nennt.

Typisch für einen der aktuell erfolgreichsten Rapper der USA. Tyler The Creator nimmt sich selbst nie zu ernst und gerade das mögen seine Fans an ihm. Auf Twitter schreibt er: "Beim letzten Album gab es so viele Songs die es nicht in den Final Cut geschafft haben. Einige davon liebe ich wirklich sehr. Und ich wusste, dass sie anderenfalls nie das Licht der Welt erblicken würden, also habe ich beschlossen ein paar davon doch noch rauszubringen." Lohnt sich auch das Musikvideo zu "Dogtooth" zu checken, darin schlüpft Tyler The Creator, wie so oft, in die unterschiedlichsten Rollen. Vom Bauarbeiter bis zum Dandy im beigen Anzug mit fünf Hunden an der Leine… "Call Me If You Get Lost: The Estate Sale" erscheint schon jetzt am Freitag.