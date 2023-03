Babel Music XP startet in Marseille

Sly Stone

Sly Stone bringt seine Memoiren raus

Er ist einer der einflussreichsten Rockmusiker überhaupt: Sly von Sly & The Family Stone. Bald erscheint ein Buch über sein Leben: „Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)“ kommt am 17.Oktober. Er und seine Band sind ein Stück Musikgeschichte, weil Sly & The Family Stone alles, was im Rock und Soul nach ihnen kam, nachhaltig geprägt haben: Led Zeppelin, Lenny Kravitz, Amy Winehouse. Sie haben Ende der 60er den Rock souliger gemacht oder den Soul rockiger. Und alles beide funky und psychedelisch, dank kreativem Umgang mit technischen Aufnahmemethoden und des Einflusses diverser Substanzen.

Sly & the Family Stone waren die archetypische Hippie-Band aus San Francisco. Wegen ihrer Musik, wegen ihrer ausgefallenen, bunten Outfits, und wegen ihres kommunenhaften Zusammenlebens, auch zwischen schwarz und weiß. Das fand sich auch in ihren Texten wieder, ihre Alben sind der Soundtrack der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, womit sie später Rapper wie Public Enemy oder Kendrick Lamar beeinflusst haben. Umso überraschender, dass Sly und seine Band heute nicht weltbekannt sind.

Die fehlende Wertschätzung und das Ende des Erfolgs in den 80er Jahren trugen ihren Teil dazu bei, dass Sly schwer drogensüchtig wurde und dann seinerseits die wenigen Chancen, die er noch bekam, verpuffen ließ. So kam er zu spät zu seiner Einführung in die Rock'n'Roll Hall of Fame und spielte bei seinem Comeback-Gig beim Coachella-Festival die Songs nicht zu Ende und hielt lieber endlos lange Monologe über seine Probleme mit dem Gesetz.

Sly wurde mehrfach wegen Kokainbesitzes verhaftet, hat beinah alles verloren und hat eine Zeitlang in L.A. in einem Auto gelebt. Unvorstellbar bei so einem wichtigen Musiker – sagte sich Questlove, Drummer von The Roots. Der hat Sly im Zuge seiner Oscar-prämierten Doku „Summer of Soul“ kennengelernt und veröffentlicht nun dessen Memoiren in seinem neu gegründeten Verlag. Questlove will in Zukunft sogar eine Doku über Sly produzieren. Bald gibt’s aber erstmal das Buch, an dem Sly mit einem Co-Autor gearbeitet hat.