Der Afrobeats Superstar hatte sich eine Pause auferlegt, drei Jahre gab's kein neues Album. Jetzt hat er für Ende des Monats sein viertes Album angekündigt, "Timeless" erscheint am 31.März. Darin wird es biblisch. Der Nigerianer hat Trost in seinem Glauben gefunden, nach einem schweren Schicksalsschlag. Im Oktober vergangenen Jahres ist einer seiner Söhne bei einem Badeunfall verstorben, er wurde nur drei Jahre alt. Das neue Album ist auch eine Form der Verarbeitung gewesen. Als Teaser hat Davido ein Video veröffentlicht mit Ausschnitten aus neuen Songs, darin zeigt er wieder seine einzigartige Fusion aus Afrobeats, Amapiano und Highlife.

Im Bild sehen wir immer wieder Rückblenden in schwarz weiß auf seine Karrierehighlights. Aber auch neu gedrehte Szenen, die einen verletzlichen Davido zeigen, er rennt davon oder sitzt am Schreibtisch, schreibt seine Gedanken auf und zitiert die Bibel aus dem Buch der Prediger. Darin heißt es, dass alle Dinge ihre Zeit haben. Eine Zeit für Trauer und für Heilung, für Sprechen und für Schweigen, fürs Lachen und Tanzen. Die Zeilen sind popkulturell bekannt aus dem Folk-Musik-Klassiker "Turn Turn Turn" von The Byrds.