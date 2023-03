"On Stage Off Stage" - Tour Doku von Little Simz

Sie ist einer der wichtigsten Stars der Musikszene gerade und jetzt hat man die Möglichkeit, sie auch mal hinter den Kulissen kennenzulernen. Little Simz, Rapperin aus London hat eine Tour-Doku veröffentlicht. "On Stage Off Stage" ist frei verfügbar bei YouTube. Der Name ist Programm: Die Doku zeigt Little Simz bei ihrer Tour durch Europa zu ihrem Album "Sometimes I Might Be Introvert", für das sie letztes Jahr den Mercury Prize für das beste britische Album gewann. Wir sehen sie hinter den Kulissen abhängen, im Tourbus oder bei Proben mit ihrer Crew und natürlich ganz viel live. Simz spielt aber auch mal Tennis oder nimmt schon Songs für ihr nächstes Album auf. Das Besondere ist aber der gute Flow der knapp 40-minütigen Doku und der intime Einblick ins Leben von Little Simz. Das liegt auch an der Machart. Die Handkameras sind einfach immer sehr nah dran und der Look ist sehr arty. Die Doku ist superfrisch: Gerade Ende Dezember war Little Simz ja noch unterwegs, in Deutschland z.B. in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München.