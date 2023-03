Bewussterer Umgang mit KI gefordert

KI-Systeme könnten bald ernsthaft Künstler und Künstlerinnen in ihrer Existenz gefährden, von Werbemelodien bis Chart-Hits könnte eine KI eigenständig Songs erschaffen. Deswegen hat sich jetzt beim SXSW Festival, der größten Musikmesse der Welt in Austin, Texas, eine Kampagne gegen den unbegrenzten Einsatz von künstlicher Intelligenz gegründet. Die "Human Artistry Campaign" ermahnt die Tech-Industrie und Regierungen, verantwortungsbewusst mit KI umzugehen. Vierzig Unternehmen sind bei Human Artistry dabei, unter anderem "The Recording Academy", die für die Vergabe der Grammys verantwortlich ist.

Die Kampagne argumentiert berechtigterweise, dass die KI nur so gut und menschen-nah arbeiten kann, weil sie vorher mit hunderttausenden Songs von Menschen gefüttert wurde und auf dieser Basis nun eigene Songs liefert. Die "Human Artistry Campaign" pocht daher auf die Einhaltung von Urheberrechten bei der Speisung von KI. Da dieser Schritt in vielen Fällen schon passiert ist, könne ein Ausgleich auch über Kompensationszahlungen erfolgen.

Noch konkreter als beim Songschreiben wird das in Fällen wie dem vom KI-Eminem in einem Set von David Guetta. Der Superstar-DJ hatte einen Ausschnitt eines von einer künstlichen Intelligenz erzeugten Songs mit der nachgeahmten Stimme von Eminem bei seiner Show eingesetzt. Das geht nicht, sagt Human Artistry Campaign, jeder hat das Recht an seiner Person und seiner Stimme und verlangt in Zukunft auch in solchen Fällen Kompensationszahlungen.