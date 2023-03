Wolodymyr Selenskyj in US-Charts

Der ukrainische Präsident ist ein bekannter Mann in den USA. Person Of The Year im TIME Magazin. Jetzt wird er in manchen Kreisen noch bekannter, denn Selenskyj ist auf einem Song von Country-Sänger Brad Paisley zu hören. Und dieser Song hat's jetzt in die Billboard-Charts geschafft.

Wir wissen alle, dass der ukrainische Präsident eine lange Schauspielkarriere hinter sich hat, er hat die Comedy-Szene seines Landes aufgebaut und seit einem Jahr hört man seine Reden per Videoschalte in den Parlamenten dieser Welt. Der Mann kann also gut performen. Aber ein Song mit einem der bekanntesten Country-Sänger der USA: Das ist neu. Dank dieser Mitwirkung ist jetzt Selenskyj tatsächlich als Artists in den US-Charts gelistet. Denn "Same Here" verkaufte sich sehr gut. Die Country-Ballade ging am 24.2. online und landete auf Platz 3 der Country Digital Song Sales. Und Platz 7 in den gesamten Digitalverkäufen.

Im Song geht es darum, dass wir alle gleich sind, ähnliche Sorgen haben. Aber auch um die kleinen Dinge im Leben, die viel wichtiger sind als Wohlstand. Im Refrain singt Paisley: "Wir alle vermissen unsere Mütter, sorgen uns um unsere Kinder usw." Anstelle einer dritten Strophe greift er dann zum Telefon und ruft Selenskyj an. Will wissen was "same here" auf ukrainisch heißt und was den Leuten im Land wichtig ist. Der sagt dann "Tak sam" und zählt auf: Kinder, Freiheit, unsere Fahne, unsere Leute. Wir sind stolz auf unsere Armee.

Der Erlös soll United 24 zugute kommen. Ein Wohltätigkeits-Programm zum Wiederaufbau ukrainischer Häuser, die während der russischen Invasion zerstört wurden. Die Aktion ist psychologisch schon ein ziemlich schlauer Zug. Selenskyj spricht bei seinen Wünschen für sein Land genau die Sprache jener US-Wähler, um deren zukünftige Unterstützung er sich sorgt. Tendenziell eher konservativ, kleinbürgerlich und republikanisch.

All-Female-Rap-Compilation

Es ist die wohl erste HipHop-Compilation, auf der nur weibliche Artists vertreten sind: 365 XX Vol. 1. Mit auf der Liste sind Rapperin Yetunde, Cary, Mariybu oder Sataari. Erscheinen wird die Compilation im Juni auf Vinyl und digital. Ausgedacht hat das das gleichnamige Musiklabel 365 XX. Es ist das nach eigener Aussage das erste Rap-Label in Europa, dass seit drei Jahren Musik ausschließlich von weiblichen und genderqueeren Talenten rausbringt. Jeder Act, der bisher auf dem Label veröffentlicht wurde, ist mit ein bis zwei Songs auf der Compilation vertreten.

Das Label hat es nicht leicht gehabt in den ersten drei Jahren. Nur wenige Wochen nach der Gründung sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass die geplanten Veröffentlichungen verlangsamt oder ganz auf Eis gelegt wurden. Trotzdem schaffte es das Team acht Rap-Newcomer und auch schon etablierte weibliche Acts des deutschsprachigen Raum herauszubringen. Der Katalog umfasst mittlerweile einen Longplayer, sieben EPs und 42 Singles. Das Label hat dabei eine ziemlich große mediale Resonanz bekommen. Vergangenen Herbst wurde auf dem Reeperbahn-Festival sogar ein eigenes Label-Showcase im ausverkauften Golden Pudel Club in Hamburg gefeiert.