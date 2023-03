COSMO Wild Card verzaubert Publikum

Die COSMO Wild Card präsentierte in ausverkauftem Haus Talente des Global Pop. Auf der Bühne der Essener Philharmonie überzeugten der brasilianische Singer-Songwriter Lucas Santtana, die Afrobeats-Combo Jembaa Groove aus Berlin und das R'n'B-Duo Freekind.

COSMO Wild Card verspricht seinem Publikum neue Talente des Global Pop vorzustellen. Und dieses Versprechen wurde auch bei der jüngsten Edition in der Philharmonie eingehalten. Freekind sind ein kroatisch-slowenisches Duo. Zwei junge Frauen, die für R'n'B und verträumten Neo-Soul stehen. Sie haben sich an der Musikhochschule im schweizerischen Graz kennengelernt. Nina Korošak Serčič spielt Drums und rappt. Während Sara Ester Gredelj singt, rappt und auf zwei Keyboards spielt. Durch dieses Multitasking klingen Freekind wie eine kompletten Band.

Sara Ester Gredelj erklärt im COSMO-Interview: "Es klingt ja voll, weil wir alles live spielen, und wir wollten nicht, dass es so bleibt, wie es war. Wir sind ja zu zweit."

Ihr Debüt-Album steht zwar noch aus, aber die beiden sind schon ausgiebig durch Europa getourt und haben auch das COSMO-Publikum in ihren Bann gezogen. Zu diesem einfühlsamen Neo-Soul mit gesampelten Sounds passten auch die opulente Visuals aus Flora und Fauna und die warmen Lichtinstallationen im Haus. Insgesamt eine magische Stimmung für Auge und Ohr.

Der Singer-Songwriter Lucas Santtana aus Brasilien machte seinen Auftritt zu einem kulturpolitischen Statement. On Stage begleitet von Drums und Keyboards. Lucas Santtana selbst an Gesang und Gitarre. Er hatte sich einen bunt bemalten Overall angezogen und strahlte während der gesamten Show. Santana hat das Publikum abgeholt und eingebunden, immer wieder den Refrain mitsingen lassen. Selbst wahnsinnig froh, sein neues Album "O Paraiso" vorzustellen, welches in der Pandemie entstanden ist: Es ist ein Appell an die Menschheit zum nachhaltigen Leben. Seine Reaktion auf Klimawandel, Umweltkatastrophen und selbstzerstörerischen Wachstumswahn.

Lucas Santtana ist in seiner Musik politisch und er hat sich auch zur Situation in Brasilien geäußert. Dass nicht mehr der rechtsradikale Jair Bolsonaro Präsident ist, sondern Lula da Silva, sieht er positiv. Im COSMO-Interview meinte er, dass es in den ersten beiden Monaten der neuen Regierung viele gute Veränderungen gab.

"Wir haben jetzt eine Ministerin für Indigene. Das erste Mal in Brasilien! Wir haben angefangen gegen den illegalen Raubbau im Amazonas vorzugehen. Wir haben Programme, um Menschen aus der Armut rauszuholen. Wir haben sehr viel Glück." Lucas Santtana

Den krönenden Abschluss lieferte das Afrobeat-Powerhouse Jembaa Groove aus Berlin. Ein sensationeller Act mit hybriden polyrhythmischen Sounds. Bassist und Produzent Yannik Nolting und Perkussionist und Sänger Eric Owusu haben sich zufällig mit ihren Kindern auf einem Berliner Spielplatz kennengelernt. Wer hätte gedacht, dass mit ihrem stimmigen Fusionsprojekt Jembaa Groove eine der vielversprechendsten Bands für die blühende Musiker-Untergrund-Szene Berlins kreiert wurde: Jazz inspirierter Soul treffen auf Highlife und Adowa aus Westafrika. Jembaa Groove rundeten den Samstagabend (04.03.) in Essen ab.

Nicki Minaj kündigt eigenes All-Female-Label an

Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit für Nicki Minaj. Ihre Motivation rührt daher, dass sie selbst den vollen Support von Rapper Lil Wayne wertschätzte, als sie anfing. Sie sah Lil Wayne als ihren Mentor. Denn obwohl sie keinen Vertrag mit ihm hatte, nahm er sie auf seine Tour mit, ging er mit ihr zum Produzieren ins Studio und war auf ihren Mixtapes zu hören. Nun möchte sie selbst den Nachwuchs fördern, wie sie in ihrer Queen Radio Show erklärt: "Ich verstehe, warum es Leute gibt, die im Rap auftauchen und plötzlich wieder verschwinden. Es gibt keine Struktur. Keine Person, die wirklich an dich glaubt. Das möchte ich nicht. Ich werde es zu meinem Geschäft machen, um Dich strahlen zu sehen!"

Der Name des Labels wird in der nächsten Ausgabe der Queen Radio Show verkündet. Künstlerinnen, wie die niederländisch-ghanaische Sängerin Nana Fofie und die Rapperin London Hill aus den New Yorker Bronx, sind bereits bei Nicki Minaj unter Vertrag. Es ginge darum, hinter unbekannteren talentierten Künstlerinnen zu stehen. Dabei schaut Nicki Minaj nicht nur in die USA.