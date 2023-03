Wie war das nochmal mit dem Feiern gehen? Peter Fox besingt in seiner neuen Single "Vergessen wie" die Sehnsucht nach einer Nacht im Club mit Freund:innen. Doch nach Pandemiejahren, in denen man sich daran gewöhnt hat, mit Eis zu Hause vorm Bildschirm rumzuhängen, scheint bei vielen die Erinnerung und Motivation daran, nach ein Uhr Nachts unterwegs zu sein, zu verblassen.

"Hab' Montag-Blues, Dienstag-Blues, Mittwoch-Blues, weil mir fehlt meine Crew und allein ist's draußen zu kalt", singt der Berliner zu melancholisch tragendenden Synthflächen. "Aber die City lebt" – nach der Hälfte des Songs gibt es einen Switch und "Vergessen Wie" nimmt Tempo an. Um Friends, Liebe, Tequila gehts im zweiten Teil des Songs zu treibenden Rhythmus - das Nachtleben ist zurück. "Vergessen wie" ist die zweite neue Single von Peter Fox nach seinem Amapiano-Song "Zukunft Pink". Fans hoffen schon auf ein neues Album. Sein letztes Soloalbum "Stadtaffe" erschien 2008.

Kali Uchis mit neuem Album "Red Moon in Venus"

Kali Uchis weiß, wie sie Nostalgie und Moderne zusammenfließen lassen kann. Auf ihrem dritten Album "Red Moon in Venus" singt die kolumbianisch-amerikanische Künstlerin aus L.A. gefühlvolle Balladen und verspielte Songs über gewonnene und verlorenere Liebe zu Pop, R&B und Latin-Einflüssen. Das klingt mal verträumt, mal hingebungsvoll, mal auffordernd.

Kali Uchis sagt über das Album: "Red Moon In Venus" ist ein zeitloser, brennender Ausdruck von Verlangen, Herzschmerz, Glauben und Ehrlichkeit, der die göttliche Weiblichkeit des Mondes und der Venus widerspiegelt." Als Featuregäste sind die R&B-Sängerin Summer Walker, Singer-Songwriter Omar Apollo oder ihr Lebensgefährte Rapper und Sänger Don Toliver zu hören.

Saxofon-Legende Wayne Shorter gestorben

Für Wayne Shorter hat Jazz bedeutet, sich etwas zu trauen. Über Jahrzehnte hat er die Musikgeschichte mitgeschrieben als sogenannter "Wunderknabe des Jazz". Jetzt ist der Musiker im Alter von 89 Jahren in Los Angeles gestorben. Sein Weg begann schon in der Schulband, der Durchbruch kam in den Sechzigern nach seinem Musikstudium in New York.

Wayne Shorter war der musikalische Leiter von Art Blakey's "Jazz Messengers", er improvisierte in Miles Davis Quintett und prägte mit seinen Kompositionen die Jazz-Rock Fusion. Viele andere Stars begleitete er am Saxofon - u.a. Carlos Santana oder Joni Mitchell. Mit seinem Schaffen beeinflusste Wayne Shorter auch die moderne Jazzwelle von heute, Artists wie Emma-Jean Thackray oder das Ezra Collective aus London.

Viele ehren Wayne Shorter nun nach seinem Tod. Herbie Hancock schreibt bei Twitter, Wayne Shorter sei unersetzbar. "Mein bester Freund hat uns mit Mut im Herzen, Liebe und Mitgefühl hinterlassen." Rührende Worte schreibt auch der brasilianische Musiker Milton Nascimento bei Instagram. Wayne Shorter habe sein Leben und seine Karriere verändert, nachdem sie sich in den Siebzigern kennen gelernt haben. Ihre Freundschaft sei über die Musik hinaus gewachsen. Und Angelique Kidjo meint: "Wayne Shorter war purer musikalischer Spirit der unvergleichbare Höhen erreichen konnte."

"Soul Tropical" - David Walters mit neuem Album

Der französische Sänger, Gitarrist und Beat-Bastler David Walters aus Marseille hat heute sein fünftes Album "Soul Tropical" veröffentlicht. Mit dabei sind mehrere internationale Artists wie Rapperin La Reyna aus Kuba, Rapper K.O.G. aus Ghana, der in Sheffield in England lebt, wo David Walters das Album hauptsächlich produziert hat.

Und auch DJ und Produzent Captain Planet aus L.A. ist mit am Start. Sein letztes Album "Nocturne" war meditaitv und unplugged. Jetzt feiert David Walters die Zeit nach den Corona-Lockdowns. Es ist ein tanzbares Album, das teilweise Richtung Disco und House geht.

Nostalgie-Feeling mit GoGo Penguin: "Friday Film Special”

Für ihren organischen Sound zwischen Jazz, Klassik und Elektronik ist die britische Band GoGo Penguin bekannt. Das Trio um Drums, Bass, elektronische Elemente und sich wiederholende Piano-Melodien, die diesen Trance-Effekt auslösen, hat mit "Friday Film Special" einen neuen Track rausgebracht, mit dem es eine Art Nostalgie-Feeling einfangen möchte. Benannt haben sie den nach einem Kinderprogramm der BBC aus den 80ern. Damals liefen jeden Freitag Kinderfilme aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren.

Debüt-Album "DHURATA" von Dhurata Dora

Dhurata Dora aus Kosovo ist bereits ein riesiger Superstar mit mehr als zwei Millionen Follower:innen und Streamingzahlen, die teilweise kurz vor der 100 Millionen-Marke stehen. Nun hat sie ihr Debüt-Album veröffentlicht mit Songs zwischen HipHop und Pop. Das heißt genauso wie sie: "DHURATA". Darauf singt sie auf Albanisch, aber auch mal auf Deutsch.

Geboren ist Dhurata in Nürnberg und hat albanische Wurzeln. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, Anfang der 2010er-Jahre ging’s dann los mit ihrer Karriere, nachdem sie mit ihrer Familie nach Kosovo umgezogen ist. Zum Debüt-Album schreibt sie, es ist ein Geschenk an sie selbst und all ihre Unterstützerinnen und Unterstützer, die sie dazu gebracht haben über die ganzen Jahre immer härter zu arbeiten.