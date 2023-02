50 Jahre HipHop!

Heute wird in New York ein runder Geburtstag gefeiert: 50 Jahre HipHop. Mit dabei ist natürlich DJ Kool Herc. Er war der erste DJ, der nicht die kompletten Songs, sondern nur die Instrumentalteile zwischen dem Gesang gespielt hat. Dazu haben die Leute als MC gerappt. DJ Kool Herc war Jamaikaner, kam als 12-Jähriger nach New York. 1973 hat er in der Bronx angefangen als Party-DJ auf dem Geburtstag seiner Schwester aufzulegen und dann folgten weitere Privat- und Blockpartys. Und so sagt man, ist die HipHop Kultur entstanden. Und die besteht aus den vier Elementen Rap, DJing, Break Dance und Graffiti.

Und wer hätte gedacht, dass das so groß wird? Vor allem Rap hat sich als Musik und Subkultur durchgesetzt und ist nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken. Ob als Protestmusik, Partysound oder als Soundtrack: Heute ist Hip-Hop in all seinen Ausprägungen einer der am weitesten verbreiteten Musikstile überhaupt.

Gefeiert wird heute am New Yorker Empire State Building. Dorthin wollen viele der HipHop-Promis der ersten Stunde kommen. Etwa Musik-Stars wie Grandmaster Flash und Fab 5 Freddy. Sie wollen zeremoniell die Lichter an der Spitze des berühmten Hochhauses in Manhattan anknipsen, die dann in der Nacht zum Samstag rot, schwarz und grün leuchten sollen. Das sind die Farben der sogenannten "Pan-Afrikanischen Flagge" und wird vor allem von der Schwarzen Community in den USA verwendet.

Yaeji tanzt mit Opa

Heute ist der neue Song "Done" von Yaeji erschienen. Yaeji ist vor 30 Jahren in Queens (USA) geboren. Sie hat südkoreanische Roots. Yaeji hat sich in den vergangenen Jahren international einen Namen gemacht als DJ, Produzentin und Sängerin. In ihrer Musik findet man Einflüsse von koreanischem Indie-Rock und Electronica, sowie späten 90er und frühen 2000er Hip-Hop und R’n’B, aber auch Techno.

Jetzt präsentiert sie mit "Done" einen Song aus ihrem kommenden Debütalbum. Dazu gibt es auch ein lustiges Video, wo man Yaeji mit ihrem Opa sieht. Beide sind als Hase bzw. Hund verkleidet, gehen durch die Stadt, sitzen in der Badewanne oder tanzen an einem Skaterpark. Sie haben also offensichtlich Spaß. Der Clip ist in Seoul gedreht. Im Text heißt es "Let’s get it done / I want it done". Da skandiert die Musikerin in einer gezielten Aufforderung, Generationenzyklen zu durchbrechen um "uns von der Vergangenheit zu befreien", heißt es in einer Presseerklärung zu dem Song. Das erste Album von Yaeji "With A Hammer" kommt am 7. April.

Takeshi's Cashew mit neuem Song "Liana"

Takeshi's Cashew, nicht Takeshi’s Castle. Aber in dieser berühmten 90er-Jahre Gameshow haben sich die Bandmitglieder aus Wien tatsächlich kennengelernt. Dort haben sie dann die Idee bekommen, eine Band zu gründen, und machen seitdem eine Mischung aus Funk, Disco, Cumbia und Psychedelischer Musik der 60er und 70er Jahre. Für dieses Jahr haben sie auch ein Album angekündigt.

Queere Lovestory von Blazey

Blazey bezeichnet sich selbst auf Instagram als "Berlin's Beyoncé" und er vermischt gerne die verschiedensten Genres wie Afrobeats, Pop, Soul und Dance. Der Titel von Blazeys neuem Song "Scorpio Eyes" ist von Blazeys Ex-Freund inspiriert, der vom Sternzeichen Skorpion war. Doch es ist kein Trennungssong. Denn um ihn geht es gar nicht, wie uns Blazey erzählt hat: "Scorpio Eyes handelt von einem echten Erlebnis vom November letzten Jahres. Ich war auf dem Weg zu nem Club und habe zufällig diese eine Person auf der Straße getroffen und angesprochen. Darum geht es auch in dem Song: Seinen Wünschen nachzugehen und keine Angst zu haben, ein bisschen zu erkunden."

Der Song ist eine "Afro-Deutsche Lovestory", wie Blazey über Song sagt. Auch das Musikvideo ist von der Partynacht inspiriert: "Das Musikvideo ist eine visuelle Darstellung meiner tiefsten romantischen Sehnsüchte, die zum Leben erweckt wurden" sagt Blazey. Im Spätsommer soll dann auch die komplette EP "Roses of a Romance" erscheinen.

Neuer Rema Remix von “Hide & Seek”

Den Mega Hit „Hide and Seek“ von Stormzy kennen wir ja schon, der war auf Stormzys Album „This is what I mean“ Ende letzten Jahres drauf. Jetzt hat aber Megastar Rema aus Nigeria den Song geremixt: Auf einem Amapiano-Beat. Die Hook kommt von Oxlade aus Nigeria, jetzt gibt es auf dem neuen Remix aber noch eine neue Strophe von Rema. Darin geht es um Liebe und darum, dass Geld einen nicht glücklich macht.

Neue EP von TheBoyTapes und J Slayz

Die beiden DJs und Produzenten TheBoyTapes und J Slayz aus Südafrika haben sich zusammengetan für ihre neue Instrumental EP „Incognito“. Vier Tracks sind darauf, unter anderem der Song „Sgija 34“. Sgija ist auch ein Musikgenre ähnlich wie Amapiano, welches sehr beliebt in Südafrika.

Negisa mit zweiter Single “Bloodline“

Negisa hat nach „Closer“ ihre zweite Single „Bloodline“ herausgebracht. Hinter dem Projekt stecken Negisa Blumenstein und Louis Schwamm aus Köln. Sie produzieren eine Mischung aus Elektronik und abstrakten R&B-Beats. Negisa hat uns erzählt, wovon der Song handelt: „In Bloodline geht es um die Befreiung aus allen möglichen gesellschaftlichen Zwängen, denen man sich vielleicht gerade als weiblich gelesene Person ausgesetzt fühlt. Dabei soll der Hexenmythos und der Begriff „Dramaqueen“ reclaimed werden.“ Zum Song „Bloodline“ ist auch ein Musikvideo erschienen, eine Art Science Fiction Dystopie. Sehr futuristisch und metallisch-kühl, aber gleichzeitig auch sehr ursprünglich: Denn wir sehen Negisa auch in einer Art geklontem Uterus. Negisas komplette EP „Soma“ erscheint im April.