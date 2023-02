Maggie Rogers: Tipps gegen Panik bei Konzerten

Die US-Popsängerin Maggie Rogers hat bei ihren aktuellen Konzerten eine interessante Beobachtung gemacht. Sie hat festgestellt, dass die Menschen nach der Pandemie mehr Panikattacken auf Konzerten bekommen. Maggie Rogers, Popstar und Singer-Songwriterin aus Maryland, ging mit ihrem Song "Alaska" im Jahr 2016 viral. Zu ihren Fans zählt z.B. Pharrell Williams.

Jetzt hat sie bei Tik Tok über ihre Beobachtungen bei ihrer aktuellen Tour gesprochen: " Auf dieser Tour passiert etwas, dass wir noch nie zuvor erlebt haben. Nämlich, dass wir mehr Menschen denn je sehen, die entweder ohnmächtig werden oder Panikattacken im Publikum haben. Offensichtlich ist es wirklich lange her, seit wir in Menschenmengen waren, und Konzerte sind nach den paar Jahren, die wir in der Pandemie verbracht haben, möglicherweise nicht der natürlichste Ort ".

Und Magie Rogers gibt Tipps wie man sich bei Konzerten verhalten sollte. Zum Beispiel genug trinken, nicht stundenlang stehen, Pausen machen, sich zwischendurch hinsetzen und so weiter. Im Interview mit der BBC hat die Sängerin außerdem gesagt: " Die Lockdowns haben eine Situation geschaffen, in der die Menschen zu Hause waren und nicht mit vielen Leuten zusammen waren. Es gab viel Angst und Sorge, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, wenn man laute Geräusche oder Musik hört ."

60 Jahre Haft für Nipsey Hussles Mörder

Vor fast vier Jahren wurde der US-Rapper Nipsey Hussle in Los Angeles ermordet. Jetzt ist der Prozeß gegen den Täter zu Ende gegangen. Das Urteil lautet 60 Jahre Gefängnis. Das Urteil setzt sich aus mehreren Einzelstrafen zusammen. Wegen Mordes an den Rapper hat der Täter 25 Jahre Haft bekommen, weitere 25 Jahre wegen Schusswaffengebrauch, weitere zehn Jahre kommen dazu, weil bei der Tat zwei Männer in der Nähe von Hussle verletzt wurden.

Die Geschworenen haben Nipsey Hussles 32 Jahre alten Mörder schon im Juli 2022 für schuldig befunden. Die beiden kannten sich, sie waren früher in einer Gang. Dann wurde Nipsey Hussel als Musiker und Geschäftsmann erfolgreich. Im Prozess hatte der Angeklagte Holder die Tat nicht bestritten. Aber seine Anwälte hatten argumentiert, er habe im Affekt und nicht mit Vorsatz gehandelt. Angeblich habe es Gerüchte gegeben, dass Hussle bei der Polizei Aussagen mache.

Die Anklage schildert den Tathergang so: Die beiden hatten einen Streit. Der Täter sei gegangen und zehn Minuten später noch einmal mit Waffen in beiden Händen zurückgekommen. Der 33-jährige Rapper wurde von mindestens zehn Kugeln getroffen und brach vor seinem Modegeschäft im Süden von Los Angeles zusammen. 2020 hat Nipsey Hussle Posthume zwei Grammys gewonnen.

Laibach bringt ESC nach Kiew

Die slowenische Band Laibach ist nach eigenen Angaben die erste internationale Band, die in der Ukraine seit der russischen Invasion ein komplettes Konzert geben wird. Am 31. März wollen die fünf Musiker in der Bel Etage Music Hall unter dem Titel "Eurovision" ein Konzert geben. Das soll ein Hinweis darauf sein, dass der Eurovision Song Contest dieses Jahr in Liverpool stattfindet, obwohl die Ukraine 2022 gewonnen hatte. Nach den ESC Regeln müsste die Show also eigentlich in Kiew stattfinden, was wegen des Krieges nicht geht.

Laibach wollen den Erlös des Konzertes für wohltätige Zwecke spenden. In einem Statement schreiben die Artists an Guardian: " Während der Rest Europas sich auf seine Idee von Freiheit und Solidarität in Liverpool vorbereitet, bringen Laibach die Eurovision zurück in die Ukraine, wo sie hingehört und wo gerade die einzig wahre und wirkliche Vision von Europa stattfindet ".

Und noch eine ESC Meldung gibt es: Die provokante Rockband Let Tri aus Rijeka, die man aus Jugoslawien-Zeiten kennt, hat in Kroatien mit ihrem Song "Mama SC!" durch die Zuschauerstimmen den Vorentscheid gewonnen. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze wie eine schrille Fetisch-Show mit Gaga-Text. Doch vieles deutet beim Auftritt auf Russland und Putin hin. Ein Anti-Putin-Song, ohne einmal seinen Namen im Text zu erwähnen. Das ESC-Finale findet am 13. Mai statt.