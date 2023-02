Karneval mit brasilianischen Global Popstars

Der größte Karnevalsumzug der Welt in Rio und in Sao Paulo ist vorbei. Dort haben auch zahlreiche Global Popstars beim Karnevalszug mitgefeiert. Zum Beispiel Drik Babosa, Rapperin aus Sao Paulo. Neben ihr sind auch der Rapstar Emicida und sein Bruder Fioti aufgetreten. Fioti hatte aber nach den Party-Posts auch an die schlimmen Folgen der Regenfälle und Fluten der letzten Tage erinnert und Spendenaufrufe geteilt.

Starke Regenfälle und Fluten haben dazu geführt, dass der Karneval in vielen Städten Brasiliens abgesagt wurde. Allein in Sao Paulo sind 36 Menschen gestorben. Präsident Da Silva hat die Region gestern besucht. Auch in Brasilien ist der Karneval ist immer politisch. In den vergangenen Jahren hat Ex-Präsident Bolsonaro dafür gesorgt, dass der Karneval in Rio unter seiner Hetze gegen die LGBTQ-Community sehr litt. Dieses Jahr ist das scheinbar anders gewesen.

Zum ersten Mal hat ein schwuler Mann im blau weißen Frauenkleid eine große Parade als Fahnenträgerin angeführt. Anderson Morango ist Schwul, schwarz, arm, Analphabet aus dem Nordosten - und wurde zur größten Performance-Künstlerin von Rio.

Prozess gegen Saad Lamjarred gestartet

Er ist ein Star der arabischen Welt und sitzt jetzt auf der Anklagebank. Am Montag hat in Paris der Prozess gegen den marokkanischen Pop-Star Saad Lamjarred begonnen. Der Musiker soll eine junge Frau vergewaltigt haben. Es geht um eine damals 20-Jährige, die im Oktober 2016 Lamjarred in einem Pariser Nachtclub getroffen habe. Sie hat ihn zu seinem Hotel begleitet und sagt, er habe sie mehrmals geschlagen, als sie versuchte, ihn zurückzudrängen, bevor er sie vergewaltigt hat.

Sie habe es dann geschafft, das Zimmer zu verlassen. Das Hotelpersonal berichtet, sie weinend und verzweifelt gesehen zu haben. Bis heute leide sie an den traumatischen Erlebnissen und werde behandelt, sagt ihr Anwalt. Saad Lamjarred soll unter Alkohol- und Kokaineinfluss gewesen sein. Saad Lamjarred bestreitet alle Vorwürfe, so auch gestern beim Prozessauftakt. Der Popstar hat nur zugegeben, dass er zu dieser Zeit "gelegentlich" Alkohol und Drogen konsumiert hatte, aber seitdem damit aufgehört hat.

Lamjarred hat die Bedingungen der gerichtlichen Aufsicht respektiert, unter der er seit 2017 steht. Er darf nicht in Frankreich auftreten aber das Land für Shows im Ausland verlassen. Saad Lamjarred ist einer der beliebtesten Künstler der arabischen Welt. Seine Videos haben Milliarden Klicks. König Mohammed VI. hat ihm 2015 die höchste nationale Auszeichnung Marokkos verliehen. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Das Urteil wird am Freitag erwartet. Saad Lamjarred wurde auch wegen schwerer Vergewaltigung einer anderen Frau im August 2018 in einem Nachtclub in Saint-Tropez angeklagt. Ein Verhandlungstermin wurde für diesen Fall noch nicht festgelegt.

"Hexenwerk" von Daniel Haaksman

Der Begriff Hexe hat grundsätzlich bei uns immer eine negative Bedeutung. Nicht aber unbedingt in Südamerika und im neuen Song von Daniel Haaksman. Der heißt "Bruja", also Hexe auf Spanisch. Daniel Haaksman, der DJ und Klangbastler aus Berlin, sagt, Hexe hört man in Südamerika sehr oft. Dort habe es oft eine positive Bedeutung, nicht wie die Hexe als Beleidigung in bei uns.

Der Song ist ein Rumba geworden. Und eine Art transatlantische Kollaboration zwischen der chilenischen Sängerin Malaguera, die in Berlin lebt und dem kolumbianischen Gitarren Trio Los Bulldozer. Der sagt "Hier in diesem Song geht es um eine Frau, die sich selbst findet durch Tanz und Feuer. Malaguera deutet den Begriff Hexe positiv um als ein Begriff für eine Frau, die stark ist, die ihre eigenen Stärken entdeckt durch Tanz und Feuer".

Der Musiker aus Berlin ist vor allem dafür verantwortlich, dass der Bailefunk aus den Favelas von Rio und andere zeitgenösssiche Beats Brasiliens einen guten Stand in den Clubs der Welt haben. Er ist ein Kosmopolit, in Rom geboren und unter anderem in Ostafrika aufgewachsen. In den 80ern hat er in Frankfurt aufgelegt und war Clubbetreiber. Sein Label Man Recordings ist einer der führenden Adressen für Global Bass.