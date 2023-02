Apsilon rappt auf der Gedenkveranstaltung in Hanau

Calypso Rose

Calypso gibt auf Trinidad und Tobago den Ton beim Karneval an

Rosenmontag ist für die Kölner Karnevalisten der Höhepunkt des Festes. Auch außerhalb von Köln hat Karneval eine große Bedeutung – in Brasilien aber auch in Trinidad und Tobago. In Südamerika und der Karibik ist Karneval sehr politisch und die Musik spielt eine wesentlich größere Rolle. Die Haupttage des Karnevals in Trinidad und Tobago sind heute und morgen. Da hört man überall Calypso, einen afro-karibischen Musikstil, der Anfang des 19. Jahrhunderts in Trinidad und Tobago entstand. Die Rhythmen lassen sich auf das westafrikanische Kaiso und französische Pflanzer und ihrer Sklaven von den französischen Antillen im 18. Jahrhundert zurückführen. Ein Upbeat mit gesellschaftlichen Themen präsentiert auf humorvolle Art und Weise. Calypso zeichnet sich vor allem durch harmonischen Gesang aus (Call & Response). Historisch wurde es am häufigsten in französischem Kreol gesungen. Von einem Griot - so heißen in Westafrika Berufssänger - angeführt. Als sich Calypso entwickelte, wurde die Rolle des Griot schließlich als Calypsonian bekannt. Es gibt dazu den Wettbewerb "Calypso Monarch" (ursprünglich "Calypso King").

Das ist einer der beiden großen jährlichen Calypso-Wettbewerbe, die in Trinidad im Rahmen der jährlichen Karnevalsfeiern stattfinden. Es hieß bis in die 60er Jahre "Calypso King", da nur Männer gewonnen haben. Mit Calypso Rose gewann die erste Frau den Titel, der dann zu "Calypso Monarch" geändert wurde. In diesem Jahr finden zum ersten Mal seit Corona wieder große Gesangswettbewerbe statt. "Calypso Monarch" wird in dieser Nacht bekanntgegeben. Und Dienstag oder Mittwoch zeigt sich, wer den Titel "Road March" gewinnt. Der "Road March" ist das populärste Stück des Karnevalumzugs.

"Brief an Toomaj" von Ben Salomo

Der iranische Rapper Toomaj sitzt weiterhin in Haft. COSMO hat immer wieder über seinen Fall berichtet, seitdem er im Iran verhaftet wurde. Aktuell erschien ein Song über Toomaj, von dem deutsch-israelischen Rapper Ben Salomo aus Berlin. Er widmet diesen Song dem regimekritischen Rapper Toomaj Salehi, der seit dem 30. Oktober vergangenen Jahres - also seit genau 114 Tagen – in Isolationshaft ist. Der Grund dafür: Er hat mit seiner Musik das Regime im Iran kritisiert. Sein Leben ist in großer Gefahr. Ihm droht die Todesstrafe.

Ben Salomo hat den Song bei Instagram geteilt und geschrieben: "Möge dieser Song dazu beitragen, dass wir auch all die politischen Gefangenen nicht vergessen, die unschuldig in iranischen Gefängnissen sitzen". Salomo und Toomaj standen in Kontakt. Toomaj hat einen Song von Ben Salomo auf seiner Instagramseite geteilt. Die deutsche Version von "Baraye", dem Revolutionshit. Und so haben sie sich noch am Anfang dieser Revolution geschrieben, bis er verhaftet wurde, sagt Ben Salomo: "Und ich dachte mir, ich muss irgendwas machen. Aber gleichzeitig fühlte ich mich auch machtlos. Und ich dachte ok, ich schreibe ihm einen Brief in Form eines Songs. Dieser Brief soll Hoffnung machen für ihn, falls er ihn je erreicht. Und natürlich den Menschen, die sich für die Menschen im Iran einsetzen. Dass wir einfach weiter machen, weiter kämpfen müssen…bis das Regime gestürzt ist".

Burna Boy, Tems und Rema bei NBA-Halftime-Show

Beim NBA All-Star-Game in Salt Lake City ist im Duell der besten Basketball-Spieler der laufenden Saison das Team LeBron gegen Team Giannis angetreten. Aber vor allem musikalisch sorgte die Veranstaltung für Aufmerksamkeit - mit Burna Boy als Headliner. Ganz am Anfang hat Burna Boy klar gemacht, dass er den afrikanischen Kontinent repräsentieren möchte. Er begann seit Set mit den Worten "Ladies and gentlemen, they call me Burna Boy. And I’m about to take you on a journey through Africa, without even going on a plane. Introducing you to me a couple of my people."

Ganze 15 Minuten lang ging die Halftime Show. Neben Burna Boy sind auch die nigerianischen Afrobeats-Stars Tems und Rema aufgetreten. Es war ein historischer Moment, denn zum ersten Mal haben Künstler aus Afrika die NBA All-Star Halftime Show bespielt. Die Fans im Publikum waren begeistert, und auch im Internet gab es viel Zuspruch. Es gibt Kommentare wie "Es ist die beste All-Star Game Performance aller Zeiten". Auch viele Menschen aus Nigeria kommentieren, dass sie sich freuen, so repräsentiert zu werden.

Vor dem Spiel sind auch Post Malone und 21 Savage aufgetreten. Und Sängerin Janelle Monáe hat am Freitag sogar selbst beim NBA All-Star Celebrity-Spiel mitgemacht.